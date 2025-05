Estas cuestiones polémicas podrían determinar quién será el próximo papa

Pero las divisiones típicas entre progresistas y conservadores no se corresponden tan nítidamente con las batallas ideológicas dentro del Vaticano y de la Iglesia en general. Aunque hay algunas excepciones entre los cardenales, la cuestión que más marcó a Francisco como liberal —su feroz defensa de los migrantes y los pobres— no le distingue necesariamente, porque la Iglesia católica ha hecho de la llamada del Evangelio a acoger y alimentar a los extraños un principio fundamental.

A primera vista, parecen divididos por el tipo de líneas izquierda-derecha que caracterizan las contiendas políticas en otros lugares . Muchos líderes conservadores de la Iglesia católica romana no estaban de acuerdo con el papa Francisco, quien a menudo fue el favorito de los liberales de todo el mundo.

Otra división clave es la que existe entre quienes creen que la Iglesia debe acoger a todo el mundo —incluidos aquellos cuyas vidas no coinciden con las enseñanzas tradicionales de la Iglesia— y quienes piensan que solo deben ser admitidos en el redil eclesiástico quienes estén comprometidos con la inquebrantable doctrina católica.

“Es esa visión de la Iglesia como una gran carpa la que a veces es fuente de tensión y aprensión”, dijo el reverendo Agbonkhianmeghe E. Orobator, decano de la Escuela Jesuita de Teología de la Universidad de Santa Clara. “Es muy diferente cuando se piensa en la iglesia como una sociedad perfecta o cerrada en la que la pertenencia se define por la lealtad doctrinal o la ortodoxia”.

LAS MUJERES EN LA IGLESIA

Hace dos años, Francisco permitió por primera vez que las mujeres votaran en una importante reunión de obispos. El año pasado, se abstuvo de tomar una decisión sobre si las mujeres podían ser ordenadas diáconos, quienes pueden predicar y presidir bodas, funerales y bautizos.

Francisco dejó claro que quería que las mujeres tuvieran más opciones que “monaguillas” o presidenta de asociaciones benéficas, pero se resistió a la idea de que tenían que participar en la jerarquía eclesiástica. En muchos lugares con escasez de sacerdotes, las mujeres realizan cada vez más el trabajo de atender a los fieles.

Los conservadores afirman que permitir que las mujeres sean diaconisas crearía una vía para que, con el tiempo, se convirtieran en sacerdotes. Sostienen que hacerlo violaría 2000 años de doctrina eclesiástica, a pesar de lo que algunos expertos afirman que son pruebas históricas de que las mujeres actuaron como diáconos en la Iglesia primitiva.

Aunque la ordenación de mujeres siga siendo polémica entre los cardenales, sería difícil sofocar el debate por completo debido a la presión de las activistas católicas.

El cardenal Tarcisio Isao Kikuchi, arzobispo de Tokio, dijo en una entrevista el mes pasado que no veía “nada malo en ordenar diáconos a las mujeres”. Pero dijo que “todavía hay muchos problemas que deben superarse”.

LOS SACERDOTES CASADOS

La Iglesia tiene escasez de sacerdotes en muchos países. En 2019, una cumbre de obispos católicos romanos recomendó a Francisco que permitiera a los hombres casados servir como sacerdotes en la remota región de la Amazonía, donde la escasez es especialmente aguda.

Un año después, Francisco dijo que necesitaba más tiempo para considerar la histórica propuesta, y decidió que la Iglesia aún no estaba preparada para levantar su restricción de aproximadamente mil años de antigüedad, que exige que los sacerdotes sean hombres solteros y célibes. Muchos de sus partidarios, que esperaban que fuera un papa de cambios radicales, se sintieron defraudados.

EL DIVORCIO

Sobre la cuestión de los católicos divorciados y vueltos a casar, Francisco instó a los sacerdotes a no tratarlos como excomulgados y a acogerlos con “todas las puertas abiertas”.

Francisco abrió el debate sobre si permitir a los católicos divorciados y vueltos a casar recibir la comunión aunque no hubieran anulado sus matrimonios anteriores por un tribunal eclesiástico. Pero, al final, se abstuvo de cualquier cambio en la legislación eclesiástica y se limitó a animar a los sacerdotes a ser acogedores con los católicos divorciados y vueltos a casar.

“Las personas que iniciaron una nueva unión tras la derrota de su matrimonio sacramental no están en absoluto excomulgadas, y en absoluto deben ser tratadas así”, dijo Francisco. Y añadió que aunque “estas situaciones contradicen el sacramento cristiano”, la Iglesia, “busca el bien y la salvación de todos sus hijos”.

LA ORIENTACIÓN SEXUAL

El papa Francisco inauguró una nueva era para los católicos LGBTQ cuando en 2023 permitió a los sacerdotes bendecir a parejas del mismo sexo. Dejó claro que el matrimonio estaba reservado a las relaciones entre una mujer y un hombre, pero sus cambios siguieron avivando la ira de los conservadores, especialmente en África y Norteamérica.

En países de África y otras regiones donde la homosexualidad es un delito, Francisco condenó explícitamente la penalización, pero permitió a los obispos africanos prohibir a los sacerdotes bendecir a parejas del mismo sexo por el peligro que corrían si eran descubiertos. En las culturas que estigmatizan las relaciones homosexuales, el clero dispondrá de un “tiempo más prolongado de reflexión pastoral” para aceptar la nueva vía que, según Francisco, no contradice las enseñanzas de la Iglesia.

LOS ABUSOS SEXUALES

A algunos miembros de la jerarquía eclesiástica les gustaría dar por superada la crisis de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos. Pero los supervivientes de abusos y los activistas advierten que las prácticas y la mentalidad de las parroquias locales no han cambiado lo suficiente como para prevenir futuros casos o abordar el dolor de los ya existentes.

Una declaración de la oficina de prensa del Vaticano dijo el viernes que los cardenales estaban debatiendo los abusos sexuales en la Iglesia como “una ‘herida’ que hay que mantener ‘abierta’ para tomar conciencia de estas cuestiones y encontrar formas concretas de curarla”.

Las mayores revelaciones se han concentrado en Estados Unidos, Australia y Europa. Pero en la mayor parte de Asia, África y América Latina, “todavía queda mucho por salir a la luz, así que esto seguirá retumbando”, dijo Miles Pattenden, historiador que estudia la Iglesia católica en la Universidad de Oxford.

EL SUR GLOBAL

Las zonas de mayor crecimiento para la Iglesia católica son África y Asia. Los cardenales que elijan al próximo papa seguramente estarán debatiendo si eligen a alguien de una de esas regiones. Elijan a quien elijan, tendrán que tener en cuenta la proliferación de culturas y tradiciones, así como de herencias espirituales, entre los nuevos seguidores. Algunos pueden llegar con expectativas diferentes sobre el papel que desempeña la fe en sus vidas y sobre cómo deben acomodarse a sus normas.

Independientemente de que el nuevo papa proceda o no de esas regiones, “debe ser alguien dispuesto a hablar de las injusticias que existen en las relaciones entre el norte global y el sur global en la política internacional”, dijo Nora Kofognotera Nonterah, especialista en ética teológica de la Universidad de Ciencia y Tecnología Kwame Nkrumah de Ghana. “Un papa no puede huir de eso en el siglo XXI”.

Mientras la Iglesia recluta nuevos seguidores, también tendrá que encontrar la forma de hablar a sus miembros más jóvenes. “A los jóvenes ya no les interesa recibir directrices y trabajar con directrices”, dijo Nonterah. “Quieren hacer preguntas y quieren que se les hagan preguntas”.

Motoko Rich es reportera en Tokio y dirige la cobertura de Japón para el Times. c. 2025 The New York Times Company.

Por Motoko Rich, The New York Times.