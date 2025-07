¿Y Julio César Chávez Jr.? Tras faltar a audiencia, boxeador seguiría bajo custodia del ICE

JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR. SE AUSENTÓ EN SU PRIMERA AUDIENCIA

La incertidumbre sobre su paradero fue evidente el lunes, cuando Goldstein dijo al USA Today que no sabía dónde estaba su cliente. “No tenemos ni idea. No tenemos información. Desafortunadamente”, afirmó, y señaló que se enteró tres días antes de que Chávez Jr. se encontraba bajo custodia del DHS en Hidalgo, Texas, pero no pudo confirmar si seguía en Estados Unidos.

El boxeador debía presentarse ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, división noroeste, para solicitar la libertad anticipada tras haber ingresado voluntariamente a un programa de rehabilitación, con el objetivo de evitar un juicio por posesión de armas de fuego, un caso que data de enero de 2024.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Cuando hay una acusación, tiene que demostrarse’... Sheinbaum niega golpeteo a la 4T con el caso Julio César Chávez Jr

Goldstein detalló al USA Today que su cliente inició el tratamiento hace cinco meses. Al no presentarse, la jueza supervisora adjunta Neetu S. Badhan-Smith reprogramó la audiencia para el 21 de agosto.

Hasta ahora, el Departamento de Seguridad Nacional no ha respondido a las solicitudes de información hechas por Los Angeles Times sobre el futuro migratorio del boxeador mexicano.