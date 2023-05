Europa y Estados Unidos planean una ley para la regular la inteligencia artificial

La ley de la ciudad exige que las empresas que usen software de inteligencia artificial para sus contrataciones avisen a los candidatos que se está utilizando un sistema automatizado . También obliga a las empresas a tener auditores independientes que revisen la tecnología cada año para verificar que no contenga sesgos . Los candidatos a una vacante pueden preguntar y comprobar cuáles de sus datos se recopilan y analizan. Las empresas recibirán multas en caso de infracción .

Sin embargo, incluso antes de entrar en vigor, la nueva ley de la ciudad de Nueva York ha sido un imán de críticas . Los defensores del interés público opinan que no tiene el alcance requerido, mientras que grupos empresariales la califican de impráctica .

“ Sin un caso de uso concreto, en realidad no puedes responder esas preguntas ”, dijo Julia Stoyanovich , profesora asociada en la Universidad de Nueva York y directora de su Centro de Inteligencia Artificial Responsable.

A Stoyanovich le preocupa que la ley tenga resquicios legales que puedan debilitarla . “ Aunque es mucho mejor que no tener ninguna ley ”, añadió. “ Y no aprenderemos a regularla hasta que tratemos de hacerl o”.

Givens también criticó la ley por limitar los tipos de grupos que se consideran dentro del trato injusto. La norma cubre sesgos basados en género, raza y origen étnico, pero no la discriminación contra trabajadores mayores o con alguna discapacidad .

Algunas compañías han criticado la ley. Este año, en una presentación de documentos jurídicos, The Software Alliance , un grupo comercial que incluye a Microsoft, SAP y Workday , declaró que el requisito de auditorías independientes para la inteligencia artificial “no es viable”, ya que “ el panorama de la auditoría está en sus etapas iniciales ”, por lo que no tiene estándares definidos ni organismos profesionales de supervisión.

La ley de la ciudad de Nueva York también adopta un método para regular la inteligencia artificial que podría volverse de rigor. La medida clave de la ley es un “ coeficiente de impacto ”, o un cálculo del efecto de usar el software con un grupo protegido de candidatos laborales. No ahonda en explicaciones sobre cómo un algoritmo toma decisiones, un concepto conocido como “ explicabilidad ”.

Los críticos dicen que, en las aplicaciones de esta tecnología que pueden afectar vidas, como la contratación, las personas tienen derecho a recibir una explicación de cómo se tomó cierta decisión. Pero inteligencias artificiales como el software del estilo de ChatGPT se están volviendo más complejas, lo cual quizá aleja el objetivo de una inteligencia artificial explicable, según algunos expertos.

Ashley Casovan, directora ejecutiva del Responsible AI Institute, que está desarrollando certificaciones para el uso seguro de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo, los servicios médicos y las operaciones financieras, concluyó: “La atención ahora se centra en el resultado del algoritmo, no en su funcionamiento”. c.2023 The New York Times Company.

Por Steve Lohr The New York Times.