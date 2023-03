¿Existe el derecho a la privacidad menstrual?, mujeres estadounidenses se sienten amenazadas en Virginia

Este temor afloró tras los casos recientes en Virginia y en Florida, que buscan socavar la intimidad de las mujeres, en los esfuerzos de los republicanos, que además intentan desmantelar los programas de planificación familiar.

Tras la sentencia emitida por el Tribunal Supremo contra la ley “Roe contra Wade”, que legalizó el aborto a nivel federal hace medio siglo, provocó temores en relación en que los datos que las mujeres introdujeron en las aplicaciones de sus celulares con calendarios del ciclo menstrual también sirvieran para señalarlas públicamente a las que tuvieron la intensión de interrumpir su embarazo.

Actualmente, esta privacidad menstrual, está en la mira de los conservadores; uno de ellos, es el gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, quien decidió bloquear en el mes de febrero un proyecto de ley con el que se habría imposibilitado a la policía consultar los datos de estas aplicaciones pensadas para que las mujeres puedan llevar un control de su período.

La Agencia EFE, precisa que Tarina Keen, directora ejecutiva de la ONG REPRO Rising Virginia, considera que la decisión que tomó Youngkin envía el “mensaje escalofriante y distópico” en relación de que la información más íntima está “en manos del mejor postor” o, en el peor de los casos, la persona corre el riesgo de ser perseguida por esos datos.

TE PUEDE INTERESAR: Prohíben la píldora abortiva en Wyoming, primer estado en EU en hacerlo

“No es asunto de nadie, especialmente no de los políticos. Esto no debería ser objeto de debate”, aseguró Keen a EFE, quien así mismo considera que estas medidas como las emprendidas en Virginia intentan “criminalizar aún más a las personas que pueden quedarse embarazadas”, añadió.