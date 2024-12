Gisèle Pelicot, de ser una víctima de violación a convertirse en un icono feminista

Desde entonces recibe avalanchas de muestras de apoyo, en forma de manifestaciones, aplausos multitudinarios cada día del juicio y carteles de respaldo pegados en decenas de calles de la pequeña ciudad de Aviñón, donde el juicio terminará esta semana con una sentencia que podría ser histórica.

A pesar de la entereza con la que se ha mostrado a lo largo del proceso, al que asistió sin esconder su rostro y en el que miró fijamente la pantalla en la que se mostraban las decenas de violaciones que sufrió, registradas en miles de fotos y vídeos que hacía Dominique Pelicot, y que son la prueba clave del juicio, Gisèle no sabe si será capaz de reponerse.

TE PUEDE INTERESAR: La fiscal pide la máxima la pena para el exesposo de Gisèle Pelicot en juicio por violación

“Soy una mujer completamente destruida y no sé cómo me voy a levantar. No sé si mi vida dará para entender todo lo que me ha ocurrido”, confesó.

Los actos del hombre que estuvo a su lado durante medio siglo, un narcisista egocéntrico con múltiples desviaciones sexuales, como describieron los expertos psiquiatras, lo pusieron todo en cuestión.

UNA VIDA FELIZ ROTA POR LAS VIOLACIONES

La historia de vida de Gisèle Pelicot está marcada por una infancia feliz, un desempeño profesional exitoso en la eléctrica pública francesa EDF y un matrimonio unido, tras una breve separación, como ella misma expuso ante el tribunal.