Dominique Pelicot, reconoce que es un violador, como el resto de acusados

El principal acusado reconoció que ese día había atiborrado de ansiolíticos una vez más a su mujer y abusó sexualmente de ella a pesar de que estaban sus nietos en casa . Y agregó que no lo hacía más en circunstancias parecidas por los inconvenientes prácticos que suponía.

En su primera declaración ante el Tribunal Penal de Vaucluse (sureste de Francia) que lo juzga desde el pasado 2 de septiembre, explicó por qué a sus nietos se les había quedado grabada aquella jornada en la que su abuela, Gisèle Pelicot , no aparecía porque estuvo durmiendo hasta las 6 de la tarde .

El principal acusado, que declaró en algunos momentos entre sollozos, se esforzó repetidamente en convencer a su hija Caroline de que a ella no la había drogado ni violado como a su mujer, como lo podrían dejar intuir unas fotos de ella desnuda y aparentemente dormida que el padre guardaba en sus archivos, y que ella no sabe de dónde han salido.

Además, una vez terminados los abusos, Dominique Pelicot limpiaba a Gisèle sus partes íntimas y le ponía la misma ropa para que no se diera cuenta de que había estado inconsciente bajo los efectos de ansiolíticos .

Una de las respuestas está en las precauciones que tomaba su marido, que pedía a los otros hombres que no hicieran ruido, que se desnudaran en otra sala antes de entrar en la habitación.

D ado el carácter masivo y repetitivo de las violaciones a Gisèle Pelicot durante casi diez años, uno de los aspectos que han permanecido más incomprendidos es cómo ella no se dio cuenta .

Ése es un aspecto importante porque algunos de los que se sientan en el banquillo no han reconocido las violaciones y afirman que creían participar en un juego sexual en el que los dos esposos Pelicot estaban de acuerdo.

Pero sobre esa última cuestión, Dominique Pelicot insistió en que nunca hubo dinero de por medio y de que él no recibió nada ni forzó a nadie .

“ No les puse un fusil en la sien para que vinieran -subrayó-. Lo aceptaron desde el principio. La única pregunta que hacían era ¿cuánto tengo que poner? ”.

El principal acusado negó haber manipulado a los otros hombres que acudían a su casa , que tenían “un perfecto conocimiento” de su forma de actuar y que no podían ignorar que las relaciones sexuales con su mujer se hacían sin el consentimiento de ésta.

“ No se merecía esto ”, subrayó en referencia a su exmujer (el divorcio se formalizó en agosto) después de haber insistido en que los otros 50 hombres que se sientan en el banquillo junto a él estaban al corriente de sus procedimientos y “ no pueden decir lo contrario ”.

Dominique Pelicot ha dado diferentes explicaciones sobre esas fotos que han contribuido a sembrar dudas. Por una parte afirmó que él no las había tomado él, pero en otro momento indicó que las hizo para presentar la comparación entre la madre y la hija a un hombre que estaba tentado de hacer 200 kilómetros para violar a Gisèle.

“ Durante 50 años, viví con un hombre del que no imaginaba que pudiera cometer estos actos de violación. Él es consciente de esos actos de violación, pero yo no dudé de este hombre ni un solo segundo. Tenía plena confianza en él”.

Ella afirmó por su parte, en una reacción a esta primera declaración de Dominique Pelicot, que en los 50 años que vivió con su marido no pudo imaginarse que la violara, que no dudó de él «ni un solo segundo», y que tenía confianza.

Algunos de esos acusados afirman que no sabían que Gisèle Pelicot estaba inconsciente, bajo los efectos de los ansiolíticos, cuando tenían relaciones sexuales con ella, y pensaban que todo formaba parte de las fantasías sexuales que compartía la pareja, y que por tanto había consentimiento de los dos .

Destacó que tenía “ la familia ideal, pero yo no lo era ” y trató de explicar sus prácticas de grabar las violaciones cometidas por las decenas de hombres a los que invitaba a su casa para que abusaran de su mujer, que estaba bajo los efectos de los ansiolíticos: “ hay una parte de placer pero también una medida de seguro ”.

Pelicot , que reconoció ser plenamente responsable de los delitos por los que está encausado, se mostró avergonzado por su comportamiento en la vista, en presencia de Gisèle Pelicot, la que ha sido su mujer durante medio siglo, y de la que se divorció en agosto: “ Lo arruiné todo y lo he perdido todo. Tengo que pagar ”.

Por una parte, con pausas de 15 a 20 minutos cada 90 minutos de declaración, y por otra con un asiento adaptado, en particular con un cojín.

“ Lo que cometió -admitió Zavarro- es incontestablemente un acto monstruoso. ¿Es un monstruo? No estoy de acuerdo con eso y me dedicaré a demostrarlo. En cualquier caso, es un hombre entre los hombres ”.

La letrada también hizo hincapié en la voluntad de Dominique Pelicot de contarlo todo, de forma que este asunto no tenga ninguna parte oculta.

Pelicot, de hecho, aseguró que no cometió otros actos de abusos más allá de los que ha descubierto la Policía.

Indicó que él también sufría por ver los abusos que padecía su mujer y que trató de parar «pero la adicción era más fuerte».

Al inicio de su declaración el principal acusado había contado que cuando tenía 9 años él mismo sufrió abusos sexuales en un hospital, que presenció una violación con 14 y que le intentaron hacer partícipe de los abusos que sufría su madre de parte de su padre.

Y estableció un vínculo con los hechos por los que está siendo juzgado: “Uno no nace perverso, se hace”.

SERÁN PROYECTADOS LOS VIDEOS DE LAS VIOLACIONES EN LA SALA DEL JUICIO

Los vídeos grabados por Dominique Pelicot sobre su propia mujer, Gisèle, a quien drogaba para violarla y ofrecerla a más de cincuenta hombres para que también la violaran, serán retransmitidos esta tarde en la sala del juicio que se celebra en Aviñón (sur de Francia) contra el principal acusado y otros 50 hombres.

El presidente del Tribunal Penal de Vaucluse, Roger Arata, pidió el permiso a Gisèle Pelicot, que se lo concedió, lo que dará lugar a uno de los momentos más reveladores del proceso, al mostrar las prácticas de Dominique Pelicot y del resto de acusados.

Gisèle Pelicot pidió que no se difundan las imágenes y vídeos en la sala de retransmisión donde el público sigue la audiencia desde que empezó, el pasado 2 de septiembre, así como que tampoco sus hijos estén presentes en el momento de la difusión del material gráfico.

“Me siento humillada desde que he entrado en esta sala, se me trata de alcohólica, hace falta tener mucha paciencia para escuchar lo que escucho”, añadió la mujer.

La septuagenaria aseveró que los vídeos podrán «atestiguar» que la violaban cuando estaba «en estado de coma», fruto de los fuertes somníferos que Dominique le administraba sin que ella lo supiese.

Gisèle, acompañada por su hija Caroline visiblemente conmovida, dijo que «a estas alturas ya no hay perdón posible» y que se sintió «completamente humillada».

“¿La violación es una cuestión de tiempo? ¿De tres minutos, una hora? Yo estoy completamente consternada porque si esas personas (los acusados) ven a su hija, a su hermana en ese estado, ¿qué pensarían?”, alegó.