Google Street View capta a un sospechoso de asesinato cargando un cadáver en un coche

Una cámara de Google Street View captó la imagen de un sospechoso supuestamente cargando un cadáver en su automóvil en España, lo que condujo a su arresto por escalofriantes cargos de asesinato y desmembramiento, de acuerdo al informe.

Un automóvil que filmaba el mapa de 360 grados pasaba por la pequeña ciudad de Soria en octubre de 2023, cuando captó la inquietante visión, según The Times de Londres.

TE PUEDE INTERESAR: Ucrania presenta su nueva arma láser ‘Trident’, capaz de destruir aviones a más de un kilómetro de distancia

La imagen muestra a un sospechoso de 48 años agachado para meter un objeto grande envuelto en plástico blanco en el maletero de su sedán color burdeos, que está estacionado al costado de una calle tranquila, informó el medio.

La policía cree que el objeto era el cuerpo de Jorge Luis Pérez, de 32 años, quien luego fue encontrado desmembrado en un cementerio en la cercana ciudad de Andaluz, según el informe.

La policía arrestó al sospechoso en las imágenes, cuyo nombre no ha sido revelado, junto con una mujer no identificada conocida como la ex pareja romántica de la víctima.

No estaba claro de inmediato qué llevó a la policía a creer que había un cuerpo dentro de la bolsa.

El torso de Pérez fue desenterrado posteriormente “en avanzado estado de descomposición”, pero el resto de sus restos aún no han sido encontrados, según la policía.

Antes de este encuentro tecnológico casual, no se había tomado una imagen de Google Street View en esa zona remota en 15 años, informó el periódico local El País.

El sospechoso captado por la cámara aparece vestido con pantalones vaqueros, una chaqueta azul con el logo del Club Deportivo Numancia y botas marrones.

Google Street View permite a los usuarios navegar por mapas en tres dimensiones con fotografías reales capturadas por cámaras de automóviles que circulan por calles de todo el mundo.