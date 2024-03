‘Habrá un baño de sangre si pierdo elección’: Trump

Donald Trump amenazó ayer con que habrá un “baño de sangre” si no gana las elecciones del 5 de noviembre ante el Mandatario Joe Biden.

Durante un mitin, el expresidente consideró que los comicios presidenciales serán la fecha más importante en la historia de Estados Unidos, y calificó su campaña como un punto de inflexión.

“Ahora, si no soy elegido, será un baño de sangre para todo el mundo. Será un baño de sangre para el país”, advirtió en su primer evento público, desde que el martes obtuvo los delegados necesarios para convertirse en el candidato republicano a la Presidencia.

Si no gana las elecciones presidenciales, señaló, “no creo que tengamos otras elecciones, o desde luego no unas elecciones que tengan sentido”.

Al igual que hizo durante su campaña en 2016, Trump utilizó un lenguaje incendiario y deshumanizador para presentar a muchos migrantes como amenazas para los ciudadanos estadounidenses.

“No sé si llamarlos personas, en algunos casos. En mi opinión, en algunos casos no son personas, pero no me permiten decir eso, porque la izquierda radical afirma que es horrible decir esas cosas.

“Dicen ‘tienen qué votar en contra de eso, porque eso no habla de humanidad. Pero he visto esa humanidad, y estas son malas personas. Estos son animales y tenemos qué detenerlos”, expresó.