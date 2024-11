Harris vs Trump, dos voces influyentes en una nación polarizada donde famosos de Hollywood libran una batalla

Figuras emblemáticas de la industria del entretenimiento, incluidas viejas glorias de Hollywood como Dennis Quaid o Jon Voight, así como personajes controvertidos como Elon Musk o Kanye West, han alineado sus posturas con Donald Trump . Esta decisión no solo refleja sus convicciones políticas, sino también un deseo de aferrarse a una visión del país basada en valores tradicionales. Al hacerlo, desafían las tendencias liberales de Hollywood, donde el apoyo a Trump puede tener un alto costo profesional .

Las redes sociales, en llamas, se han transformado en el escenario donde se libra una guerra de ideas en torno a las candidaturas de Donald Trump y Kamala Harris . Figuras de todos los ámbitos se alzan para expresar sus posturas, revelando no solo sus preferencias, sino también las profundas divisiones que marcan el futuro del país.

Jon Voight, que saltó a la fama por protagonizar `Midnight Cowboy´ (1969), junto a Dustin Hoffman, ha sido un defensor leal de Trump desde su primera candidatura. Tras la reciente condena de Trump por fraude, Voight no dudó en atacar a la administración Biden, asegurando que “ permiten a todos robar, engañar y mentir ”. Su defensa de Israel es central, especialmente tras los ataques de Hamás. Esta postura lo ha distanciado aún más de su hija, la actriz Angelina Jolie, conocida por su activismo en favor del pueblo palestino, creando una tensión familiar aún más palpable entre ambos.

ROBERT F. KENNEDY JR.: LA OVEJA NEGRA DE LA FAMILIA

Robert F. Kennedy Jr., hijo del asesinado Bobby Kennedy, y sobrino del expresidente John F. Kennedy (JFK), anteriormente crítico de Trump, ha dado un giro sorprendente al suspender su candidatura independiente y unirse a los republicanos, afirmando que Trump es el único candidato capaz de proteger la libertad en América. Este apoyo ha provocado divisiones dentro de la familia Kennedy, históricamente alineada con el Partido Demócrata. En un comunicado, cinco hermanos de Robert expresaron su decepción, señalando que su decisión de respaldar a Trump “es una traición a los valores familiares que los Kennedy siempre han defendido”.

Donald Trump ha recibido además el respaldo de figuras como Kelsey Grammer, conocido por la mítica serie `Frasier´, quien ha elogiado su liderazgo; Jim Caviezel, que ha apoyado su política en temas de libertad religiosa; el músico Russell Brand, conocido por sus posturas provocativas; Rob Schneider, quien ha defendido la visión conservadora del expresidente; y Mel Gibson, cuyo apoyo se ha centrado en la defensa de valores tradicionales.

KAMALA HARRIS: LA CANDIDATA DE LAS NUEVAS GENERACIONES

La vicepresidenta Kamala Harris ha destacado como una figura de cambio, especialmente para los jóvenes, quienes ven en ella un símbolo de inclusión y justicia. Este apoyo no se limita solo a sus políticas progresistas en derechos civiles y medio ambiente, sino que refleja un clamor por una renovación en la política estadounidense. Además, su equipo ha organizado actos y campañas en redes sociales orientadas a movilizar el voto juvenil, reforzando su vínculo con una generación que aspira a un cambio real y duradero.

TAYLOR SWIFT: ABANDERADA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

”Voy a votar por @kamalaharris porque lucha por los derechos y causas que necesitan una guerrera que los defienda. Creo que es una líder firme y con talento, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos”, escribió la cantante en un post en su Instagram.

En un comentario irónico, Swift se definió como “una soltera con gatos”, en respuesta al candidato a la vicepresidencia republicano, J.D. Vance, quien menospreció en un discurso a las mujeres solteras sin hijos, sugiriendo que por su estilo de vida carecían de la responsabilidad y las experiencias necesarias para tomar decisiones sobre políticas que afectan a las familias. El post de Swift logró movilizar a más de 337.000 personas para que visitaran los sitios de registro electoral en la noche siguiente.

GEORGE CLOONEY: COMPROMETIDO CON EL FUTURO DE LA DEMOCRACIA

El actor y recaudador demócrata George Clooney respaldó oficialmente la candidatura presidencial de Kamala Harris, expresando su gratitud hacia Biden por no postularse nuevamente. “El presidente Biden ha demostrado lo que es el verdadero liderazgo. Está salvando la democracia una vez más. Estamos muy emocionados por hacer todo lo posible para respaldar a la vicepresidenta Harris en su misión histórica”, declaró Clooney. Su apoyo ha sido crucial para los demócratas, especialmente tras haber recaudado 28 millones de dólares para la campaña de reelección de Biden en un evento histórico.

JENNIFER LAWRENCE: LA EVOLUCIÓN DE UNA VOZ VALIENTE POR EL CAMBIO

Crecida en el tradicional estado de Kentucky, Jennifer Lawrence inicialmente se identificaba como republicana, llegando a votar por John McCain en 2008. Sin embargo, al ascender en su carrera, tras protagonizar la célebre saga distópica `Los Juegos del Hambre´, empezó a cuestionar su visión.

”Nadie disfruta viendo cómo se les retira la mitad de su sueldo, pero entendí que tiene sentido si se hace por el bien común”, reflexiona. La elección de Trump marcó un punto de inflexión: “Cuando fue elegido, eso cambió todo. Este es un presidente destituido que ha roto muchas leyes”. Ahora, Lawrence respalda a Harris, enfatizando que “el aborto está literalmente en la papeleta”.

BILLIE EILISH: LA REPRESENTANTE DE LA NUEVA GENERACIÓN

Billie Eilish y su hermano Finneas, compositor ganador del Grammy, han respaldado oficialmente a Kamala Harris y su candidato a la vicepresidencia, Tim Walz. La cantante, conocida por sus letras de denuncia y su compromiso con causas sociales, explicó su apoyo con un mensaje directo a sus seguidores: “Votamos por Kamala Harris y Tim Walz porque están luchando por proteger nuestra libertad reproductiva, nuestro planeta y nuestra democracia”. En sus redes sociales, donde acumula decenas de millones de seguidores, ha promovido la importancia de votar para impulsar un cambio. Cerró su mensaje con un contundente llamado a la acción: “Vota como si tu vida dependiera de ello, porque así es”.

BRYAN CRANSTON: UN PADRE QUE DEFIENDE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS

Bryan Cranston, célebre actor de `Breaking Bad´, expresó abiertamente su preocupación por el futuro de los derechos de la mujer en Estados Unidos durante su intervención en apoyo a Kamala Harris y al gobernador Tim Walz. “Soy padre de una hija, y para mí es importante para su vida ahora y para el futuro, y para las hijas de otros padres, poder tener durante su vida el derecho fundamental a la libertad de elección”, afirmó en su discurso. “No debería haber nadie más que ellas decidiendo lo que ocurre con su propio cuerpo”, añadió el actor con firmeza.

JULIA ROBERTS: INSPIRANDO A LAS NUEVAS GENERACIONES

Julia Roberts ha sido una firme defensora de Kamala Harris, destacando su apoyo a los derechos reproductivos y su compromiso con la igualdad de género. En un evento celebrado en su estado natal de Georgia, afirmó: “Creo en Georgia. No habría regresado a casa si no creyera que podemos lograr objetivos realmente hermosos”. Durante su discurso, instó a las mujeres a hablar con hombres que no asistieron a las votaciones, subrayando la importancia de la participación masculina en la lucha por la igualdad. Como demócrata de toda la vida, Roberts ha estado muy activa en la campaña de Harris, resaltando su orgullo por sus hijos, quienes votarán por primera vez en estas elecciones.

Kamala Harris ha recibido el respaldo de celebridades como Robert De Niro, quien ha defendido la justicia social; Anne Hathaway, que aboga por los derechos de las mujeres; Meryl Streep, que promueve la igualdad de género; Leonardo DiCaprio, conocido por su lucha contra el cambio climático; o Beyoncé, quien se centra en la justicia racial. Además, el expresidente Jimmy Carter, quien cumplió 100 años tras un año recibiendo cuidados paliativos, expresó su deseo de que su último voto sea para Harris.

A medida que nos acercamos al 5 de noviembre, la polarización en la política estadounidense se hace más palpable, con un electorado dividido entre las visiones contrastantes de los dos candidatos. ¿Serán las promesas de cambio y progreso de Kamala Harris suficientes para desafiar el legado conservador de Donald Trump? En esta encrucijada histórica, el futuro de la nación pende de un hilo, y solo el tiempo revelará qué camino elegirá el pueblo estadounidense en esta crucial contienda electoral.

Por Paula Rey EFE-Reportajes.