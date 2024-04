Huelga de hambre tras presunto arresto violento: así vivió Jorge Glas su detención en Embajada mexicana

“ Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre. Expresó su agradecimiento hacia el gobierno mexicano : ‘El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político ”, escribió Vera.

Este agravio dio inicio a una serie de tensiones entre ambos gobiernos.

JORGE GLAS DENUNCIÓ VIOLENCIA DURANTE SU ARRESTO

Durante la transmisión detallada, Glas aseguró que la Policía Nacional le dio una ‘paliza’ que provocó un desvanecimiento por su parte.

“Luego lo vuelven a firmar, para hacer un amarre. Me sientan, yo estaba todo apaleado y me ponen nuevamente a leerme los derechos así, los policías así, a leer. Y me sientan ahí y yo me desvanezco. Yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado”, dijo.