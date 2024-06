Hunter Biden se enfrentará a un juicio por un caso de tenencia de armas

De ser declarado culpable, Biden podría enfrentarse a una pena de hasta 25 años de prisión y 750,000 dólares de multa. Pero los delincuentes no violentos sin antecedentes y que no han sido acusados de utilizar el arma en otro delito rara vez son condenados a penas graves de prisión por estos cargos . De hecho, los expertos jurídicos dicen que es más probable que la sentencia incluya un elemento central del acuerdo original: la inscripción obligatoria en un programa de desvío de armas de fuego destinado a reducir las tasas de encarcelamiento por los delitos de armas menos graves.

La forma en que Biden planea pagar su poderosa y costosa representación legal en ambos juicios sigue siendo una incógnita.

Su principal benefactor, quien ya ha desembolsado casi 7 millones de dólares en préstamos al hijo del presidente, ha dicho a sus asociados que se está quedando sin liquidez. Ello ha agravado una escasez crónica de efectivo que ya ha dejado a los abogados de Biden trabajando con poca o ninguna remuneración. Los esfuerzos para crear un fondo de defensa legal no han prosperado.

La jueza Noreika, designada por Trump, ha indicado en sentencias preliminares que quiere que el procedimiento se mueva rápidamente y se centre estrictamente en las acciones de Biden en el momento en que completó la solicitud de armas de fuego.

También ha dictaminado que los abogados de Biden no pueden referirse al hecho de que las autoridades locales se negaron a procesarlo cuando se recuperó el arma. También impidió que Weiss, al presentar pruebas en Delaware, hiciera referencia alguna al caso fiscal.

El mes pasado, el juez federal de Los Ángeles que preside el caso fiscal acordó aplazar el inicio de ese juicio de finales de este mes al 5 de septiembre, dando a los abogados de Biden tiempo para prepararse.

Aunque la decisión supuso un alivio para el hijo del presidente Biden, sitúa en la recta final de la campaña electoral un juicio que probablemente pondrá de relieve los esfuerzos de Hunter Biden por sacar provecho del nombre de su familia.

Biden se ha declarado inocente de los cargos de evasión de impuestos, de no presentar y pagar impuestos y de presentar una declaración de impuestos falsa o fraudulenta.

Glenn Thrush cubre el Departamento de Justicia. Se unió al Times en 2017 después de trabajar para Politico, Newsday, Bloomberg News, The New York Daily News, The Birmingham Post-Herald y City Limits. c. 2024 The New York Times Company.

Por Glenn Thrush, The New York Times.