Incumple Donald Trump su promesa de terminar la guerra de Ucrania en 24 horas

WASHINGTON- Si bien en varias ocasiones durante su campaña Trump se comprometió a finalizar la guerra en Ucrania en 24 horas, el mandatario estadounidense incumplió su ambiciosa promesa, una que vez que se agotado el plazo que el mismo republicano se había marcado.

En este sentido, Keith Kellogg, quien es el enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, disminuyó las expectativas durante una reciente entrevista que concedió Fox News en la que solicitó un plazo de 100 días para negociar la paz.

“El incumplimiento del plazo, y la escasa mención del conflicto durante las celebraciones de la toma de posesión del lunes, ponen de relieve lo difícil que será para el nuevo presidente poner fin a los combates en Ucrania, que hasta ahora no hizo ningún intento público de negociar la paz”, precisa Kevin Lipta en su artículo “Trump misses his own deadline to end Ukraine war” publicado en CNN News.

“En la lista de prioridades que Trump recitó durante su discurso de investidura, Ucrania no mereció ni una mención. Aunque Trump se declaró un “pacificador”, no ofreció ninguna promesa específica de ayuda estadounidense continuada a Kyiv”, prosigue Lipta.

Por lo pronto, da la impresión que la prioridad de Trump será sostener una conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a quien el presidente lo acusó de “destruir Rusia”, precisa Lipta.