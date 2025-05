Afectaría la orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento a 255,000 bebés al año

MIAMI- De llegar a concretar el presidente estadounidense su intención de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacer en Estados Unidos, la población indocumentada, que MPI calcula actualmente es de 13.7 millones de personas, se incrementaría en 2.7 millones para 2045, en tanto que el incremento sería del 40 % para 2075, de acuerdo al estudio.

En este sentido, en un artículo titulado “Repealing Birthright Citizenship Would Significantly Increase the Size of the U.S. Unauthorized Population” escrito por Jennifer Van Hook, Michael Fix y Julia Gelatt que fue publicado en el sitio web del Migration Policy Institute se precisa que de ser derogada la ciudadanía por nacimiento para los niños estadounidenses nacidos de madres inmigrantes ilegales o de otros no ciudadanos “tendría un efecto contrario a su objetivo declarado de reducir la inmigración no autorizada”.

Por lo que, acentúan Van Hook, Fix y Gelatt, teniendo en cuenta “las nuevas proyecciones del MPI-Penn State” estas evidencian “que eliminar la ciudadanía por nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos con padres no autorizados o inmigrantes temporales (o una combinación de ambos) aumentaría la población no autorizada en 2.7 millones adicionales para 2045 y en 5.4 millones para 2075”; esta situación se repetiría, añaden las autoras “cada año, durante los próximos 50 años, un promedio de unos 255,000 niños nacidos en territorio estadounidense comenzarían su vida sin la ciudadanía estadounidense debido al estatus legal de sus padres”.

Asimismo, el estudio advierte sobre el posible incremento en los migrantes que dejarían el país, al citar un estudio en el que se estimó que 500,000 niños nacidos en Estados Unidos vivían en México en 2020, debido a muchos de ellos salen por voluntad propia o por la deportación de un familiar.

”Esta creación de una clase de residentes nacidos en EE.UU., pero desprovistos de sus derechos de ciudadanía podría sembrar las semillas para una disrupción significativa de la movilidad económica y cohesión social”, comentaron los autores del reporte, Jennifer Van Hook, Michael Fix y Julia Gelatt.

Así mismo, prosiguen las autoras, además de registrarse un incremento significativo de la población de inmigrantes ilegales, que el IPM calcula era de 137 millones a mediados de 2023; la derogación de la ciudadanía por nacimiento derivaría en muchos niños terminarían por caer en “una subclase multigeneracional que se perpetuaría, en la que los residentes nacidos en Estados Unidos heredarían la desventaja social de sus padres e incluso, con el tiempo, de sus abuelos y bisabuelos”. Tomando en cuenta lo anterior, se estima que para 2075, habría 1.7 millones de estadounidenses “sin ciudadanía ni estatus legal, hijos de ambos padres nacidos en Estados Unidos”.