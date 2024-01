Informe de la UNICEF: “Drástico” aumento de la tasa de homicidios de niños y adolescentes por violencia en Ecuador

“Ahora debemos andar bien atentos en todas partes, porque pueden atacar en cualquier lado y eso da miedo, porque tenemos familia e hijos pequeños”, dijo a The Associated Press el mensajero Juan Manosalvas. “Nuestro país ya no es como antes, ahora el miedo parece que está en todas partes y a todas horas”.

En Quito, la capital del país, algunas empresas mantenían a sus empleados en teletrabajo, aunque se notó el lunes más movimiento y tráfico vehicular en las calles.

En medio de un operativo al norte de la capital, el general de policía y jefe del distrito metropolitano, Wilson Pavón, dijo el lunes que durante la última semana se habían registrado sólo en la capital 31 amenazas, de las cuales 17 fueron con la colocación de explosivos y las otras descartadas.

En declaraciones a la red de televisión Teleamazonas, el jefe policial convocó a la población a estar atenta ante personas o vehículos sospechosos que circulan en sus zonas.

El gobierno dijo la semana pasada, al decretar el “conflicto armado interno”, que había identificado a 22 bandas criminales, a las que tachó de “terroristas”, y que en adelante serían un objetivo militar.

La oleada de violencia se intensificó hace una semana tras la desaparición de una cárcel de Guayaquil, del capo del narcotráfico, Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, con vinculación al cartel mexicano de Sinaloa. Un día más tarde se fugó otro jefe regional de la banda Los Lobos, Fabricio Colón Pico. Ninguno ha sido localizado.