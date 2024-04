Inicia a puerta cerrada el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia acusado de asesinar del colombiano Edwin Arrieta

Aunque inicialmente Sancho, de 29 años, confesó el crimen frente a la policía de Phangan, se declaró después no culpable del asesinato premeditado y defiende que la muerte de Arrieta se debió a una pelea y que actuó en defensa propia .

También ha generado sorpresa entre los expertos el hecho de que no se puedan tomar notas durante las vistas .

Durante la primera parte de esta sesión, en la que declararon testigos de la Fiscalía, el juez prohibió además a los asistentes, a excepción de los abogados de la defensa y el fiscal, que tomen notas durante el juicio y advirtió a todos que no pueden contar detalles de lo que sucede dentro de la sala .

En Tailandia “no hay directrices generales sobre cómo hacer las coberturas en los juicios” y depende del juez si permite o no la asistencia de periodistas, aunque normalmente no se les restringe el acceso y se les deja tomar notas, explicó hoy a EFE un portavoz del Tribunal Central de este país.

Un funcionario del tribunal de Samui dijo a EFE que las autoridades judiciales estaban muy nerviosas por la numerosa presencia de equipos de televisión, quienes aguardaban fuera de la corte ante un calor abrasador.

“Tenemos que respetar lo que el juez ha decidido y por nuestra parte así lo haremos”, aseguró a EFE desde España Ramón Chipirrás, del despacho criminológico jurídico que junto al bufete Marcos García-Montes asesora a Sancho.