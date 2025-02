Inicia la cuenta regresiva para la imposición de aranceles de Trump a México y Canadá

Asimismo, en 2023, el comercio de bienes y servicios entre Canadá y Estados Unido. fue de alrededor de 1 billón de dólares.

Tomando en cuenta lo anterior, ante la amenaza arancelaria de Trump, Canadá indicó que esta medida derivaría en una grave recesión. Inclusive si la imposición de aranceles se limitaran al 10 %, ese porcentaje le costaría al país cerca de un 1 % de su Producto Interior Bruto (PIB), equivaliendo esta cifra cerca de 30,000 millones de dólares estadounidenses.

En su intento de frenar la amenaza de Trump, Canadá realizó una vehemente actividad diplomática, así también anunció la inversión de 1,000 millones de dólares con el propósito de fortalecer la frontera y advirtió que está listo el país para llevar acabo represalias en contra Estados Unidos, incluyendo un posible embargo energético.

MÉXICO PRECISA QUE LA IMPOSICIÓN DE ARANCELES POR PARTE DE TRUMP COSTARÁN A ESTADOS UNIDOS 20,475 MDD

En respuesta a que podría pasar mañana si Trump decide imponer aranceles del 25 % a los productos mexicanos, el Gobierno de México advirtió que estima que esta medida le costará a Estados Unidos 20,475 millones de dólares y que impactará alrededor de 89 millones de familias estadounidenses debido a la alza de precios.

En este sentido, Marcelo Ebrard, quien es el secretario de Economía, , presentó en durante la mañanera un informe en el que se precisa que habrá incrementos para los consumidores estadounidenses en automóviles y autopartes, computadoras, televisores, y refrigeradores que se adquieran desde México, quien es el principal socio comercial de Estados Unidos.

“Esto es lo que estimamos el impacto de un día al otro, para que tengamos una percepción de por qué es un error estratégico una tarifa (arancel) de 25 %. Conviene tenerlo claro. El principal impacto (será que) millones de familias en Estados Unidos tendrán que pagar 25 % más”, detalló Ebrard.

El estudio realizado por la Secretaría de Economía detalla que México “es el principal proveedor de automóviles y autopartes en Estados Unidos”, por lo que de llagar a darse aplicación de aranceles, esto afectaría a 12 millones de familias estadounidenses debido a que pagarían un monto adicional de 10,427 millones de dólares, “causando fuertes presiones inflacionarias”.

Por otra parte, México es el quinto proveedor de computadoras de Estados Unidos, por lo que un impuesto comercial tendría un impacto a 40 millones de familias por un monto de 7,104 millones de dólares.

En este estudio, se indica que México es el segundo exportador mundial de pantallas, y además el principal abastecedor en Estados Unidos, por lo que 32 millones de familias se verían obligadas pagar 2,397 millones de dólares adicionales.

Además detalla uno de cada tres refrigeradores comprados en Estados Unidos tienen su origen de México, lo que 5 millones de familias estadounidenses podrían tener que desembolsar un costo adicional de hasta 817 millones de dólares.

En relación con los productos agrícolas, Ebrard explicó que “si esta tarifa se impusiera, sus consumidores van a enfrentar precios más altos, y esto sí para todos, (en) supermercados, (y) todo lo que es frutas, verduras, carne y cerveza”.

“Este impacto se va a hacer mayor en estados fronterizos y ciudades con alto consumo de productos mexicanos, como California, Texas, Florida y Arizona”, concluye el secretario de Economía.

¿PODRÍA TRUMP INICIAR UNA GUERRA COMERCIAL CON MÉXICO Y CANADÁ?

Si bien estos dos países en teoría están protegidos por el T-MEC que fue firmado durante el primer mandato de Trump. Sin embargo de cumplir el mandatario estadounidense su amenaza de imponer aranceles a Canadá y A México, Oxford Economics precisa a la Agencia de Noticias AFP que el republicano lo hiciera, “la economía estadounidense perdería 1.2 puntos porcentuales de crecimiento, y México podría sumirse en una recesión”.

Wendong Zhang, profesor de la Universidad de Cornell, comentó a AFP, que no obstante aunque la afectación derivada de esta medida por parte del mandatario estadounidense, no sería tan fuerte para Estados Unidos, “sí lo sería sin duda para los otros dos países”.

“En ese escenario, Canadá y México pueden esperar que su PIB se contraiga un 3.6% y un 2% respectivamente, y Estados Unidos un 0.3%”, precisó Zhang a AFP y concluye explicando que “China también sufriría de una escalada en la guerra comercial existente, pero al mismo tiempo se beneficiaría (de las tensiones entre Estados Unidos), México y Canadá”.

De acuerdo a un artículo titulado “Aranceles de Trump violarían el T-MEC y permitirían represalias de México” escrito por Roberto Morales publicado en el diario El Economista, de imponer Trump aranceles a México, “podría violar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió un análisis del Congreso estadounidense”.

Trump ha reiterado su intensión de imponer un arancel del 25% a todas las importaciones de México a partir de mañana; “tales aranceles podrían violar el T-MEC y México podría presentar una disputa al respecto. Los posibles aranceles de represalia mexicanos a las exportaciones estadounidenses podrían afectar miles de millones de dólares de exportaciones estadounidenses”, precisa Morales.

En opinión de Meredith Lee Hill y Jordain Carne John, el republicano John Thune, quien es líder de la mayoría del Senado, “está atrapado en el fuego cruzado de la guerra comercial de Trump”.

De a cuerdo al artículo “How Trump’s trade war could put John Thune in a very uncomfortable spot” escrito por Lee Hill y Carne John publicado en el diario estadounidense Politico “ningún líder del Congreso corre más riesgo de quedar atrapado en el fuego cruzado de las próximas guerras comerciales de Donald Trump que Thune”.

El anuncio dado por el mandatario estadounidense de aplicar aranceles del 25 % a Canadá y México a partir de mañana, “obligará al republicano de Dakota del Sur a decidir si usará su posición de liderazgo para contrarrestar una táctica que le ha causado a él y a otros legisladores republicanos del estado agrícola acidez estomacal o se alineará con un floreciente bloque de proteccionistas con tintes de MAGA en el Congreso”, explican Lee Hill y Carne John.

Thune, dijo en una entrevista, precisa Politico, que los aranceles podrían ser una “herramienta eficaz” cuando son usados de una “manera selectiva y dirigida”.

“Obviamente, el presidente es alguien que ve un gran valor en el uso de los aranceles como herramienta y estoy seguro de que tendremos muchas conversaciones”, expresó Thune y prosigue diciendo que “la gente aquí tiene diferentes puntos de vista sobre cómo y cuándo usarlos, pero veo valor cuando se utilizan de manera dirigida”.

Por su parte, añaden Lee Hill y Carne John, Thune expresó que “un gran partidario de los aranceles generalizados, universales y uniformes, porque en algunos casos, ya sabes, el impacto que tienen en la economía agrícola, que es fundamental para nuestro estado”.

Con información de las Agencias de Noticias EFE, AFP; El Economista y Politico.