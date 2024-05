Inicia Putin otro mandato de 6 años con una nueva era de poder extraordinario en Rusia

“La guerra en Ucrania es crucial para su proyecto político actual, y no veo nada que sugiera que eso vaya a cambiar. Y eso afecta a todo lo demás”, dijo Brian Taylor, profesor de la Universidad de Syracuse y autor “The Code of Putinism”, en una entrevista con The Associated Press.

“Afecta a quién está en esos puestos, afecta a qué recursos hay disponibles y afecta a la economía, afecta al nivel de represión a nivel interno”, dijo.

En su mensaje sobre el estado de la nación en febrero, Putin prometió alcanzar los objetivos de Moscú en Ucrania y hacer todo lo necesario para “defender nuestra soberanía y la seguridad de nuestros ciudadanos”. Afirmó que el ejército ruso ha “ganado una enorme experiencia de combate” y “mantiene con firmeza la iniciativa y emprende ofensivas en una serie de lugares”.

Eso tendrá un alto coste que podría acaparar el dinero disponible para los grandes proyectos nacionales y reformas en educación, bienestar y lucha contra la pobreza que Putin detalló durante buena parte de su discurso de dos horas.

Taylor sugirió que esos proyectos se incluyeron en el discurso por las apariencias más que para indicar una intención real de llevarlos a cabo.

Putin “se ve en los grandes términos históricos de las tierras rusas, devolviendo a Ucrania a donde pertenece, esa clase de ideas. Y creo que eso supera a cualquier programa de tipo más socioeconómico”, dijo Taylor.