Irán alista misiles para posibles represalias contra bases estadounidenses, dicen funcionarios

No está claro cuánto daño causaría un ataque contra Fordow a las capacidades nucleares de Irán ni cuánto tiempo retrasaría el desarrollo de un arma. Las reservas de uranio enriquecido con las que actualmente cuenta Irán también están ocultas en túneles situados en distintos lugares del país.

Funcionarios estadounidenses dijeron que Irán no necesitaría mucha preparación para atacar las bases estadounidenses en la región. El ejército iraní cuenta con bases de misiles a poca distancia de Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

“Nuestros enemigos deben saber que no pueden llegar a una solución con ataques militares contra nosotros y que no podrán imponer su voluntad al pueblo iraní”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en un comunicado el lunes. Araghchi dijo a sus homólogos europeos en conversaciones telefónicas que, si la guerra se extendía, la culpa sería de Israel y de sus principales partidarios, según un resumen de las llamadas facilitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

El presidente Trump ha dicho en repetidas ocasiones que no permitirá que Irán obtenga un arma nuclear. El martes, pidió la rendición incondicional de Irán.

Las agencias de inteligencia estadounidenses hace mucho tiempo concluyeron que Irán estaba cerca de poder fabricar un arma nuclear, pero que no había decidido si hacerlo o no. Si Irán decidiera fabricar un arma, estaría a menos de un año de contar con la capacidad de desplegarla. Una bomba nuclear rudimentaria, más básica, podría construirse con mayor rapidez.

“Nunca es demasiado tarde para no empezar una guerra”, dijo Rosemary Kelanic, directora del programa de Medio Oriente de Defense Priorities, un grupo de expertos que aboga por una política exterior moderada.

Pero los críticos de la política exterior agresiva y militarista dijeron que aún no era demasiado tarde para que Estados Unidos diera marcha atrás.

Adam Goldman colaboró con reportería.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

Farnaz Fassihi es la jefa de la corresponsalía de las Naciones Unidas del Times, que dirige la cobertura de la organización, y también cubre Irán y la guerra en la sombra entre Irán e Israel. Trabaja en Nueva York.

Eric Schmitt es corresponsal de seguridad nacional para el Times. Ha informado sobre asuntos militares estadounidenses y antiterrorismo durante más de tres décadas.

Helene Cooper es corresponsal del Pentágono. Anteriormente fue editora, corresponsal diplomática y corresponsal de la Casa Blanca. c. 2025 The New York Times Company.

Por Julian E. Barnes, Farnaz Fassihi, Eric Schmitt y Helene Cooper, The New York Times