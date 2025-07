Consume el caso Jeffrey Epstein a Washington, de la Casa Blanca al Congreso

“ Tampoco se encontraron pruebas creíbles de que Epstein chantajeara a personas prominentes como parte de sus acciones ”, señalaba el memorando. “ No descubrimos pruebas que pudieran fundamentar una investigación contra terceros no acusados ”.

“Ya basta de que nos den sermones de transparencia”, dijo Johnson.

La sorprendente decisión del presidente de la Cámara se produjo después de que un denunciante acudiera al Congreso para informar sobre la intensa revisión de los archivos llevada a cabo por el Departamento de Justicia.

El senador Richard Durbin, de Illinois, el segundo demócrata del Senado, dijo que el denunciante informó a su oficina de que unos 1000 agentes del FBI habían recibido instrucciones de “señalar” cualquier registro que mencionara a Trump en los archivos.

“Básicamente, se retiró a los agentes de sus labores de campo, combatiendo narcotráfico y crímenes violentos, para que revisaran esa montaña de documentos”, dijo Durbin. “Según el denunciante, se detuvieron otras labores importantes del FBI”.

Epstein y Trump se relacionaron públicamente como amigos durante años, antes de que se produjera un desencuentro hacia 2004. Registros judiciales muestran que Trump estuvo entre aquellos que viajaron en el jet privado de Epstein.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ha dicho que Trump prohibió a Epstein la entrada a su club de Mar-a-Lago “por ser un asqueroso”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Los simpatizantes conspiracionistas de Trump podrán ignorar el caso Epstein?

Michael Ricci, exasesor principal de comunicaciones de los presidentes republicanos de la Cámara Paul D. Ryan, de Wisconsin, y John A. Boehner, de Ohio, dijo que nadie podría haber anticipado que la historia de Epstein acapararía la atención en Washington de tal manera, pero comentó que presidentes de la Cámara anteriores habían intentado utilizar el receso de agosto para evitar lidiar con asuntos complicados.

“El cálculo del presidente de la Cámara es que esto le da tiempo y espacio al gobierno”, dijo Ricci. “Por lo general estas situaciones solo se agravan, y el presidente de la Cámara y el equipo de liderazgo volverán a encontrarse en una encrucijada similar en torno al Día del Trabajo”, que en Estados Unidos se celebra el primer lunes de septiembre.

El gobierno de Trump ha intentado desviar la atención y la culpa hacia otro lado. Pidió a una jueza de Nueva York que hiciera públicas las transcripciones del gran jurado relacionadas con Epstein, a lo que la jueza se negó. Si la controversia no desaparece, Trump podría verse obligado a considerar algunas medidas adicionales, como el nombramiento de un fiscal especial, dijo Ricci.

“Si no puedes comprar confianza, compras tiempo”, dijo. “Si no vas a seguir adelante con las revelaciones, tienes que ganar tiempo y prometer a la gente que volverás en seis u ocho meses con algo. Simplemente lo han dejado abierto”. c. 2025 The New York Times Company.

Por Luke Broadwater, The New York Times.