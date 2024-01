Irene Shashar, una superviviente del Holocausto en el Parlamento Europeo: “Sueño con un Medio Oriente en paz”

“ Me dieron un orinal para mí y para mi muñeca y mi madre venía de vez en cuando con comida y con un beso, y a decirme lo mucho que me quería. Pasé horas y horas en armarios oscuros hablando con mi querida Laleczka, nos animábamos mutuamente y nos abrazábamos. Le preguntaba una y otra vez qué había hecho mal ”, narra Shashar ante el hemiciclo europeo.

El plan, sin embargo, implicaba que Irene tendría que esconderse para no alertar a las autoridades nazis de su presencia.

Hoy, con 86 años y ante el Parlamento Europeo por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto , su querida muñeca es un hilo conductor de la increíble peripecia que vivió siendo solo una niña, cuando tras la muerte de su padre, su madre le sacó del gueto de Varsovia a través de las alcantarillas hasta la casa de unos amigos donde podía hacerse pasar por no judía y trabajar para ellos.

Su alegre chaqueta roja y gafas de montura azul contrastan con la dureza de su recuerdo de aquella etapa; aún no había cumplido cuatro años cuando salió del gueto de Varsovia y quedó confinada en aquellos armarios. Su madre recuerda, le aseguraba que si se portaba bien, no la llamaba y no hacía ruido, se acabaría todo pronto y podrían volver a salir a jugar al parque.