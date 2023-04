Benjamin Berell Ferencz, último fiscal de los juicios de Nuremberg, muere a los 103 años

En su libro “PlanetHood: The Key to Your Future” (1988), para promover un sistema de derecho internacional completo y con tribunales, Ferencz hace una descripción de las escenas que presenció mientras liberaba “estos centros de muerte y destrucción”:

“Campos como Buchenwald, Mauthausen y Dachau están grabados vívidamente en mi mente. Incluso hoy, cuando cierro los ojos, soy testigo de una visión mortal que nunca podré olvidar: los crematorios resplandecen con el fuego de la carne quemada, los montículos de cadáveres demacrados apilados como leña esperando ser quemados... Había atisbado el infierno”, narró Ferencz en su libro.

Fue a partir de la primavera de 1946, que Ferencz se desempeñó como fiscal en Nuremberg, en la zona de ocupación estadounidense de lo que había sido la Alemania nazi.

Entre 1947 y 1948, señala Barrett, Ben fue fiscal jefe del caso Einsatzgruppen, sobre el enjuiciamiento a miembros de los escuadrones de ejecución itinerantes de la Alemania nazi. “Era su primer caso como abogado. Acusó a los líderes de las operaciones nazis de exterminio en Europa del Este, de crímenes de lesa humanidad (..), crímenes de guerra y pertenencia a organizaciones criminales nazis”, rememora su alumno.

Tras este juicio, más de veinte acusados de Einsatzgruppen fueron condenados por matar a casi un millón de personas. “El caso Einsatzgruppen fue y es el mayor juicio por asesinato en la historia de la humanidad”, indicó Barrett.

“Nuremberg me enseñó que crear un mundo de tolerancia y compasión sería una tarea larga y ardua. Y también aprendí que si no nos dedicamos a desarrollar leyes mundiales efectivas, la misma mentalidad cruel que hizo posible el Holocausto algún día podría destruir a toda la raza humana”, explicó Ferencz sobre su interés en establecer una corte internacional para juzgar a cualquier gobierno por crímenes de guerra.