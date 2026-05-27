Israel asesina al nuevo jefe militar de Hamás, figura clave vinculada al ataque del 7 de octubre

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó su eliminación el miércoles, escribiendo en una publicación en X que había sido “enviado a reunirse con sus socios en las profundidades del infierno” y felicitando a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Shin Bet por la brillante ejecución de la operación.

Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron el martes a Mohammed Odeh, el nuevo jefe del brazo militar de Hamás y figura clave en el ataque del 7 de octubre de 2023.

Poco después, las FDI y el Shin Bet emitieron un comunicado conjunto confirmando también la eliminación de Odeh.

“Como parte de la operación conjunta de las FDI y el ISA para eliminar al terrorista Mohammed Odeh, se atacaron emplazamientos de infraestructura terrorista en el corazón de la ciudad de Gaza que Odeh utilizaba como escondite. Esto se produjo tras meses de vigilancia de inteligencia destinada a rastrear los movimientos de Odeh y sus operativos. Simultáneamente, se atacó un apartamento cercano perteneciente a un terrorista de Hamás que se infiltró en Israel el 7 de octubre y que formaba parte del círculo de operativos de Odeh”, informaron las FDI y el Shin Bet.

Las confirmaciones matutinas se produjeron tras una declaración conjunta emitida el martes por la noche por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Katz, en la que se afirmaba que las fuerzas israelíes habían llevado a cabo un ataque en Gaza contra el líder terrorista.

En un comunicado, afirmaron que Odeh había dirigido la unidad de inteligencia de Hamás durante la masacre del 7 de octubre y que había sido nombrado aproximadamente una semana antes para reemplazar a Izz al-Din al-Haddad, quien murió en un ataque israelí en Gaza el 15 de mayo.

Fue acusado de estar implicado en asesinatos, secuestros y lesiones a civiles y soldados israelíes.

«Felicitamos a las Fuerzas de Defensa de Israel y al Estado Islámico por su continuo esfuerzo para eliminar a nuestros enemigos», rezaba el comunicado. «Seguiremos persiguiendo a cualquiera que haya participado en la masacre del 7 de octubre. Tarde o temprano, Israel los encontrará a todos».

El comunicado emitido el martes por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet también describió a Odeh como jefe del cuartel general de inteligencia de Hamás.

«Odeh es uno de los últimos altos mandos del ala militar de Hamás que participó en la planificación y ejecución de la masacre del 7 de octubre y en la gestión de las operaciones de combate contra las tropas de las FDI», declararon las FDI y el Shin Bet. «Su eliminación supone un duro golpe para los esfuerzos de rehabilitación de la organización terrorista Hamás».

Por otra parte, el ejército israelí anunció el martes que sus tropas habían desmantelado aproximadamente 10,9 kilómetros de túneles utilizados por terroristas en la zona de Beit Hanoun, en el norte de Gaza, como parte de una operación de ingeniería que ha durado varios meses.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que las fuerzas de la Brigada del Norte y la unidad de élite de ingeniería de combate Yahalom, que operan bajo el mando de la 252.ª División, llevaron a cabo cientos de operaciones para localizar y destruir infraestructura de túneles, junto con cientos de emplazamientos en superficie utilizados por terroristas.

Los militares describieron Beit Hanoun como un bastión de Hamás de larga data, donde se construyeron túneles debajo de casas, edificios públicos y carreteras.

Durante los combates en la zona, se desmantelaron otros 3 kilómetros de túneles y murieron terroristas en enfrentamientos con las fuerzas israelíes, según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).