La arena temporal de la UFC comienza a tomar forma en el jardín de la Casa Blanca

Por: Luke Broadwater La Ultimate Fighting Championship publicó unas imágenes digitales de la jaula octogonal que los funcionarios están construyendo en la Casa Blanca para un combate programado por el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump. Representa un arco estrellado sobre la jaula en el jardín sur de la Casa Blanca, junto con asientos para miles de personas. La construcción para los combates del 14 de junio, uno de los principales actos programados en torno al 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos, ya está en marcha en la Casa Blanca.

Trump también está planeando un circuito urbano temporal de IndyCar que pasará por lugares emblemáticos, como el Monumento a Washington y el Capitolio de Estados Unidos, y que tendrá lugar en agosto. La semana pasada, Trump dijo que había una alta demanda por las entradas para el evento de la UFC. “Nunca he visto a nadie desear nada tanto como la gente desea esas entradas”, dijo. “Es un tipo de UFC único”. Trump dijo que la arena temporal tendrá capacidad para más de 4000 personas. Dijo que los terrenos de la Elipse de la Casa Blanca albergarían un Fan Fest UFC Freedom 250, en el que entre 75.000 y 100.000 personas podrían ver los combates gratis. Los pesajes sucederán en el Lincoln Memorial, según dijeron las autoridades.

En una entrevista reciente con The New Yorker, el presidente de la UFC, Dana White, dijo que Trump le planteó la idea de organizar un combate en el jardín de la Casa Blanca. Dijo que ambos estaban viendo un evento cuando Trump se inclinó hacia él y le dijo: “Deberíamos hacer un combate en la Casa Blanca”. “Y me dijo: ‘Creo que sería estupendo celebrar un evento con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos’”, recordó White. “Y así, literalmente, eso fue un sábado. El lunes, la Casa Blanca empezó a llamar, diciendo: ‘Empecemos a organizar la logística’”. White dijo que tenía 200 entradas para el evento para regalar; Trump daría 1000 entradas; Ari Emanuel, el director ejecutivo de TKO Group Holdings, propietaria de la UFC, tenía 200 entradas; y el resto se entregaría a miembros del ejército estadounidense. La amistad de Trump con White ha beneficiado a ambos. Antes de que se presentara como candidato a la presidencia, Trump permitió que la UFC celebrara combates en sus propiedades en un momento en que el incipiente deporte era rechazado por muchas personalidades públicas y calificado de “pelea de gallos humana” por el senador John McCain.