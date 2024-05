La historia de Stormy Daniels y Donald Trump: una cronología del caso

Daniels consideró vender su historia de haber tenido relaciones sexuales con Trump por 15.000 dólares a Bauer Publishing, el editor de la revista Life & Style , informó The Wall Street Journal en marzo de 2018 . El abogado personal de Trump, Michael Cohen, se enteró del posible acuerdo e intervino. Daniels no recibió ningún pago.

Daniels quería publicar su relato del encuentro, y su abogado, Keith Davidson, lo discutió con el editor de The National Enquirer , el tabloide conocido por informar y comerciar con noticias de celebridades.

Un sitio web de chismes, The Dirty , informó que Daniels “ tuvo relaciones sexuales con Donald después de uno de sus eventos de golf ”.

David Pecker, que en ese entonces era el editor de The Enquirer , testificó en el juicio que le había dicho al editor, Dylan Howard, que n o quería que se le asociara con una estrella del porno. Pecker testificó que no quería gastar más en acuerdos de dinero relacionados con acusaciones contra Trump, después de pagar por otros dos como parte de un plan para silenciar las historias que podrían afectar al líder republicano.

Ese mes, Daniels negó haber tenido un romance con Trump en una declaración. La actriz dijo más tarde que la declaración había sido redactada de esa manera debido a un acuerdo de no divulgación y que firmó la declaración porque sentía que no tenía otra opción.

The Wall Street Journal informó que, días antes de las elecciones de 2016, Daniels recibió 130.000 dólares de Cohen como parte de un acuerdo a cambio de su silencio.

La Organización Trump registró los pagos como “gastos legales”, citando un contrato con Cohen. Los fiscales dicen que no existía ningún contrato legal y que el registro de los pagos como “gastos legales” fue una falsificación de los registros comerciales. Los registros sustentan los cargos penales contra Trump.

Mayo de 2024

Daniels y Trump se reunieron de nuevo en un juzgado del Bajo Manhattan en su juicio penal.

Por Mateo Haag, The New York Times.