¿Se acabó el amor? Asegura actriz que Melania y Donald Trump ‘duermen separados’

La actriz, de 45 años, dijo que el ex presidente le confesó eso luego de que le preguntó sobre su relación con Melania, a lo cual contestó que “no se preocupara por eso”.

La falta de la ex primera dama en estos eventos no debe interpretarse como un abandono, sino más bien como una elección personal de no asistir a audiencias judiciales prolongadas, según CNN.

Stormy Daniels también compartió otros detalles picantes sobre su encuentro con Trump. Alegó que durante su cita, golpeó el trasero del magnate con una revista enrollada, un gesto que aparentemente recreó en el estrado durante su testimonio. (Con información de Reforma)