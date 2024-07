La OTAN al límite: Biden la elogia y Trump la denigra la alianza de 75 años

“El hecho de que la OTAN siga siendo el baluarte de la seguridad mundial no sucedió por accidente”, dijo Biden en una ceremonia de apertura en el auditorio Andrew W. Mellon, donde se firmó el Tratado del Atlántico Norte en 1949. “ No fue inevitable. Una y otra vez, en momentos críticos, elegimos la unidad frente a la desunión, el progreso frente al retroceso, la libertad frente a la tiranía y la esperanza frente al miedo. Una y otra vez, respaldamos nuestra visión compartida de una comunidad transatlántica pacífica y próspera” .

El presidente Joe Biden fue el anfitrión oficial, saludando a sus homólogos europeos y norteamericanos en Washington con sonrisas, apretones de manos y solidaridad, posando para fotos y presumiendo el progreso y los principios subyacentes a la histórica asociación. Al expresidente Donald Trump no se le vio por ninguna parte, al no ser parte de los actos formales, pero sumó su voz a lo lejos en un mitin y en una entrevista.

Apenas dos horas después de que Biden terminara, Trump subió al escenario en un acto de campaña en Doral, Florida, y denigró la alianza. No mencionó sus contribuciones a la historia, su victoria en la Guerra Fría o su papel en la defensa de Europa hoy en día, mientras continúa la guerra en Ucrania. De hecho, reconoció que desconocía en gran medida la organización hasta que llegó a la presidencia. Pero luego se jactó de haber tachado a los aliados de deudores.

“Antes no sabía qué demonios era la OTAN”, dijo Trump a sus animados seguidores. “Pero no tardé mucho en darme cuenta, como unos dos minutos. Y lo primero que descubrí fue que no estaban pagando. Nosotros estábamos pagando, estábamos pagando casi totalmente por la OTAN. Y dije que eso era injusto”.

A continuación repitió una historia que contó en febrero para conmoción de los líderes mundiales, afirmando que como presidente había advertido a sus homólogos de la OTAN que no les defendería si no aumentaban su propio gasto militar. ”‘¿Ustedes nos protegerían?’”, dijo Trump citando a otro líder cuyo país no cumplió con el objetivo de gasto. “Le dije: ‘No, no los protegeré de Rusia’”.

Todos los presidentes estadounidenses recientes han presionado a los aliados de la OTAN para gastar más en sus propias fuerzas armadas, pero Trump es el único que ha amenazado con dejar que sean atacados por Rusia. La idea de que Estados Unidos derogaría sus obligaciones de defensa mutua en virtud del artículo V del tratado de la OTAN ha agitado a la alianza.

Durante su mandato en la Casa Blanca, Trump estuvo más de una vez a punto de retirar a Estados Unidos de la OTAN, solo para que sus asesores le convencieran de lo contrario. Pero si vuelve a ser elegido, no tendrá los mismos asesores a su alrededor. Puede que ni siquiera necesite retirarse formalmente para destruir efectivamente la alianza, ya que el Artículo V ya no se consideraría inviolable.

“El presidente Trump, incluso a día de hoy, no entiende que la OTAN es una alianza entre democracias que cree en valores”, dijo Michael McFaul, director del Instituto Freeman Spogli de Estudios Internacionales de la Universidad de Stanford y exembajador de EE. UU. en Rusia. “No es una estafa de protección. No nos pagan para que les protejamos”.

De hecho, como ha hecho repetidamente a lo largo de los años, Trump distorsionó cómo funciona la OTAN, haciendo que sonara como si los aliados tuvieran que pagar a los Estados Unidos. En realidad, la cuestión ha sido cuánto debe gastar cada miembro en su propio ejército. Y aunque su intimidación puede haber sido una de las razones por las que algunos miembros aumentaron sus inversiones durante su mandato, exageró los progresos realizados.

Biden, por el contrario, ha supervisado un aumento mucho mayor del gasto de los miembros de la OTAN. Esto, por supuesto, puede deberse en menor medida a cualquiera de los dos presidentes estadounidenses y más al presidente ruso Vladimir Putin y a la invasión de Ucrania en 2022, que aterrorizó a los aliados europeos.

Pero muchos funcionarios europeos atribuyen a Biden el fortalecimiento de la alianza, que se había desgastado bajo el mandato de Trump.

En el último año de mandato de Trump, solo nueve miembros de la OTAN cumplían el objetivo de gastar el 2 por ciento de sus economías nacionales en sus fuerzas armadas antes de cara a 2024. Desde que Biden asumió el cargo, ese número ha aumentado a 23. Biden presidió asimismo la incorporación de dos importantes nuevos miembros a la OTAN, Suecia y Finlandia, con lo que la alianza cuenta ya con 32 miembros.

“Es un progreso notable”, dijo Biden, “la prueba de que nuestro compromiso es amplio y profundo, que estamos preparados, que estamos dispuestos y que somos capaces de disuadir la agresión y defender cada centímetro del territorio de la OTAN en todos los ámbitos: tierra, aire, mar, ciberespacio y el espacio”.

Como era de esperar, Trump trató de atribuirse el mérito de todo lo bueno que ocurriera durante la presidencia de Biden. “Yo recibí el dinero que él está gastando ahora”, dijo Trump al presentador de Fox News Brian Kilmeade en su programa de radio. “Si yo no lo hubiera aceptado, ni siquiera tendrían una OTAN para luchar contra Rusia. Fui yo quien recibió todo el dinero”.

A diferencia de las promesas de Biden de mantener la ayuda a Ucrania, Trump no ofreció tales palabras de apoyo. En cambio, mientras que los líderes de la OTAN en Washington condenaron a Putin por su guerra no provocada, que incluyó un ataque esta semana contra un hospital infantil, Trump remarcó su estrecha amistad con el líder ruso.

“Si yo fuera presidente, Ucrania no habría sido atacada”, dijo Trump a Kilmeade, una opinión contrafáctica compartida por pocos o ningún experto en Rusia que no sean partidarios políticos de Trump. “No habría pasado. Tuve una muy buena relación con el presidente Putin. Nos llevamos muy bien”.

Trump no tuvo que estar en Washington para que su mensaje fuera escuchado por los líderes de la OTAN. Con la posible excepción de los líderes de Hungría y Turquía, que han sido más cercanos a Trump, dijeron expertos y funcionarios, los presidentes y primeros ministros reunidos para el aniversario temían la posibilidad de que volviera a ganar.

“No puedes conseguir cinco minutos en una conversación que no gire hacia el futuro de quién va a ser el próximo presidente”, dijo McFaul. “Hay mucha ansiedad en este momento dentro de la alianza de la OTAN sobre lo que sucederá si Trump es reelegido”.

Peter Baker es el corresponsal jefe de la Casa Blanca para el Times. Ha cubierto la información sobre los cinco últimos presidentes y a veces escribe artículos analíticos que sitúan a los presidentes y sus administraciones en un contexto y un marco histórico más amplios. c. 2024 The New York Times Company.

Por Peter Baker, The New York Times.