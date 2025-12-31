Las ejecuciones por pena de muerte en EU aumentaron en 2025 hasta alcanzar el nivel más alto en 16 años

Las ejecuciones en Estados Unidos aumentaron en 2025 hasta alcanzar su nivel más alto en 16 años, debido a que la campaña de Donald Trump para revitalizar los asesinatos judiciales, combinada con la creciente negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos a participar en pedidos de indulto de último momento, han tenido un alto costo.

Un total de 47 hombres, todos varones, han sido asesinados en estados que aplican la pena de muerte durante el año. Esta cifra casi duplicó la de 2024, lo que representa la mayor masacre de penas capitales en Estados Unidos desde 2009.

El drástico aumento en la práctica de ejecuciones estatales distanciará aún más a Estados Unidos de casi todos los demás países desarrollados. Solo Japón, Singapur y Taiwán han llevado a cabo ejecuciones en los últimos años.

El aumento en EE. UU. es aún más pronunciado dado el declive gradual de la pena capital, que imperó en el país durante la mayor parte de las últimas dos décadas. Contradice rotundamente la tendencia de la opinión pública.

Gallup, que ha estado analizando la opinión pública estadounidense sobre la pena de muerte desde 1937, descubrió que este año el 52% la apoyaba para las personas condenadas por asesinato, su nivel más bajo en 50 años. La mayoría de los estadounidenses menores de 55 años se oponen ahora a esta práctica.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte, que elabora el informe anual más completo , afirmó que las tendencias contradictorias indican «la creciente desconexión entre lo que hacen los funcionarios electos y lo que desea el público. La evidencia demuestra que la pena de muerte en 2025 será cada vez más impopular entre el pueblo estadounidense, incluso cuando los funcionarios electos programan ejecuciones buscando cada vez menos beneficios políticos».

El más destacado de estos funcionarios electos es el propio presidente de Estados Unidos. En su primer día en la Casa Blanca, el 20 de enero, emitió una orden ejecutiva: “Restablecer la pena de muerte”. El “restablecer” se refería tanto a las ejecuciones federales, después de que su predecesor, Joe Biden, justo antes de Navidad del año pasado, conmutara las condenas de todos los reclusos del corredor de la muerte federal, excepto tres, como a los estados con pena de muerte, que han sido menos activos en los últimos años.

La orden prometió garantizar “que las leyes que autorizan la pena capital sean respetadas y aplicadas fielmente”.

La hermana Helen Prejean, defensora contra la pena de muerte y autora de Dead Man Walking, cree que Trump ha marcado la pauta a nivel nacional. En una reciente conferencia de prensa organizada por una incipiente alianza de más de 50 grupos, la Campaña Estadounidense para Acabar con la Pena de Muerte, declaró: «Está en el aire, en la retórica nacional que transmite Trump: se usa la violencia y la crueldad para resolver problemas sociales».

La misiva del presidente para reinstaurar la pena capital se canalizó a través del Departamento de Justicia, que este año autorizó más de 20 nuevos procesos penales. La orden ejecutiva de Trump también envió un mensaje claro que resonó en todos los estados donde se aplica la pena de muerte: la pena capital ha vuelto.

Florida, en particular, tomó en serio ese sentimiento, con resultados asombrosos. En 2024, el estado del sol solo ejecutó a una persona.

Este año, esa cifra se disparó a 19. La ola de asesinatos ordenada por el gobernador republicano, Ron DeSantis, rompió el récord anterior de Florida de ocho ejecuciones en un año.

El sistema de ejecución de Florida, altamente potenciado, lo distingue como un caso aparte, superando incluso a Texas como el principal ejecutor estatal. Junto con Alabama, Carolina del Sur y Texas, estos cuatro estados fueron responsables de casi tres cuartas partes de las ejecuciones de este año.

El número de otros estados que aplican la pena capital también ha aumentado. Este año, 12 estados utilizan activamente sus cámaras de ejecución, frente a nueve en 2024.

Entre ellos se encontraba Luisiana, que puso fin a una sequía de 15 años sin ejecuciones.

A medida que más estados se esfuerzan por retomar el juego del exterminio de presos, sus protocolos de ejecución también se vuelven más extremos. Luisiana se convirtió en el segundo estado, después de Alabama, en experimentar con el uso de gas nitrógeno como medio eficaz para asfixiar a los condenados.

Los testigos de la ejecución con nitrógeno de Jessie Hoffman Jr. en marzo dijeron que el niño tembló visiblemente durante varios minutos.

Carolina del Sur emprendió un camino diferente y llevó a cabo la primera ejecución por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010. Tres de las cinco ejecuciones del estado ese año emplearon el controvertido método.

Se reveló que, tras la ejecución por fusilamiento de Mikal Mahdi en mayo, la autopsia indicó que los tiradores no habían alcanzado el corazón del prisionero. La mala puntería probablemente le causó un sufrimiento prolongado.

Si bien Trump puede haber marcado la pauta para el regreso de la pena capital, el aumento de las ejecuciones también puede atribuirse a la Corte Suprema de Estados Unidos. En una inusual muestra de desapego judicial, la mayoría de extrema derecha de la corte denegó todas las solicitudes de suspensión de una ejecución este año.

La alarmante cifra indica un patrón creciente en el máximo tribunal desde que Trump nombró a tres de sus seis jueces conservadores durante su primer mandato presidencial. El tribunal solía ser la última esperanza para los condenados a muerte que intentaban evitar su ejecución alegando inocencia, castigos crueles e inusuales u otros fundamentos constitucionales.

“Ahora operamos un sistema de pena capital sin red de seguridad”, declaró Alexis Hoag-Fordjour, profesor de derecho en la Facultad de Derecho de Brooklyn, en el evento de prensa de la Campaña Estadounidense para Eliminar la Pena de Muerte. “Los tribunales federales están destinados a actuar como un mecanismo de protección, pero ese mecanismo ha sido desmantelado”.