Criminales intentan descarrilar tren en Guanajuato

México
/ 31 diciembre 2025
    Criminales intentan descarrilar tren en Guanajuato
    Ferromex confirmó el sabotaje y dijo que el maquinista observó el daño y logró reducir la velocidad. FOTO: REFORMA

El vandalismo y robo en Guanajuato es una tendencia constante y sólo en este año han presentado mil 899 denuncias

Autoridades ferroviarias alertaron de una operación criminal en Guanajuato para descarrilar el tren de carga mediante una modalidad de sabotaje basado en el corte de rieles mediante oxicorte con soplete, una técnica que se utiliza para forzar detenciones, provocar descarrilamientos y facilitar la extracción de mercancías.

De acuerdo con Ferromex, el vandalismo y robo en Guanajuato es una tendencia constante y sólo en este año han presentado mil 899 denuncias.

TE PUEDE INTERESAR: Sin registro en FGR, de crematorios clandestinos ligados al crimen organizado

El corte más reciente se reportó la madrugada de ayer 30 de diciembre en el municipio de Cortazar, donde fue detectada una disección de al menos 40 centímetros en un riel, suficiente para generar un descarrilamiento.

Las indagatorias preliminares apuntan a la operación de una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), organización que mantiene presencia en el corredor Celaya-Villagrán-Cortazar, dijeron fuentes de seguridad federal.

Ferromex confirmó a REFORMA el sabotaje y dijo que el maquinista observó el daño y logró reducir la velocidad. La empresa presentó una denuncia ante la FGR.

Agregó que existe preocupación por los ataques en esa vía, donde el Gobierno pretende construir el Tren Interurbano.

Autoridades de Guanajuato dijeron que no tuvieron ningún reporte o denuncia de la empresa.

Temas


Ataques
Crimen Organizado
Trenes

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella

Anuario 2025: El año en que Saltillo despidió a figuras y vidas que dejaron huella

El brindis de Año Nuevo es el momento ideal para cerrar un ciclo y recibir el siguiente con los brazos abiertos, con deseos de felicidad, abundancia y fraternidad.

Profeco: Estos son los precios más bajos de las uvas para tu brindis de Año Nuevo
Las detenciones se efectuaron tras reportes de violación a órdenes de alejamiento.

Suman 15 arrestos por incumplir medidas de protección a mujeres en Coahuila
Los vuelos conectaron a Saltillo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Alcanza Saltillo 54 vuelos al AIFA y el 86% de ocupación en dos meses
El frente frío #25 muestra sus efectos severos en la recta final de 2025; sin embargo, habrá estados de la República Mexicana donde existirán la posibilidad de nieve, aguanieve y temperaturas extremas.

Estados donde nevará y habrá lluvia engelante en México durante el Fin de Año
Continúan los trabajos de peritaje en la zona donde se descarrillo el pasado 28 de diciembre el Tren Interoceánico.

Concluye FGR necropsias de fallecidos en accidente del Interoceánico; revisan caja negra
El deporte fue uno de los grandes orgullos de Saltillo en 2025, con atletas, equipos y eventos que proyectaron el talento local a nivel nacional e internacional.

Saltillo 2025: los logros en el deporte que dieron a la ciudad orgullo nacional y mundial

Un juez federal vinculó a proceso a Mario “N” y Mario Alfredo “N”, suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, presunto líder de “Los Chapitos”.

Juez vincula a suegro y cuñado de Iván Archivaldo, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán: FGR