Criminales intentan descarrilar tren en Guanajuato

Autoridades ferroviarias alertaron de una operación criminal en Guanajuato para descarrilar el tren de carga mediante una modalidad de sabotaje basado en el corte de rieles mediante oxicorte con soplete, una técnica que se utiliza para forzar detenciones, provocar descarrilamientos y facilitar la extracción de mercancías.

De acuerdo con Ferromex, el vandalismo y robo en Guanajuato es una tendencia constante y sólo en este año han presentado mil 899 denuncias.

El corte más reciente se reportó la madrugada de ayer 30 de diciembre en el municipio de Cortazar, donde fue detectada una disección de al menos 40 centímetros en un riel, suficiente para generar un descarrilamiento.

Las indagatorias preliminares apuntan a la operación de una célula del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), organización que mantiene presencia en el corredor Celaya-Villagrán-Cortazar, dijeron fuentes de seguridad federal.

Ferromex confirmó a REFORMA el sabotaje y dijo que el maquinista observó el daño y logró reducir la velocidad. La empresa presentó una denuncia ante la FGR.

Agregó que existe preocupación por los ataques en esa vía, donde el Gobierno pretende construir el Tren Interurbano.

Autoridades de Guanajuato dijeron que no tuvieron ningún reporte o denuncia de la empresa.