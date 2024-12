Las tierras del planeta se están secando, advierte un nuevo informe

RAID- De acuerdo a un nuevo informe titulado “The global threat of drying lands: Regional and global aridity trends and future projections” realizado por la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, advierte que una gran ran parte de las tierras del planeta se están secando con lo que también se está dañando la capacidad de supervivencia de la vida vegetal y animal.

El informe fue presentado hoy en la cumbre de la ONU en Riad, Arabia Saudí, sobre la lucha contra la desertificación, que se refiere al proceso en el que tierras que antes eran fértiles se convierten en desiertos como consecuencia de las elevadas temperaturas debido al cambio climático que es originado por el hombre, así como a la falta de agua y la deforestación.

En este sentido, los científicos de la ONU advierte que no obstante a que los desastres vinculados con el agua, tales como las inundaciones y las tormentas, se incrementaron en algunas partes del mundo, más de tres cuartas partes de la tierra del planeta, explica un comunicado publicado en en el sitio web de UNCCD, se volvió de manera permanente más seca en las últimas décadas.