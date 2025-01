Leave Now; grupos de Supremacía Blanca difunden panfletos anti migrantes en las calles de Estados Unidos

En los panfletos se pueden leer las indicaciones “Leave now. Self Deport. Avoid Detention” , cuya traducción puntual es: Vete ahora. Auto deportarte. Evita la detención.

De manera adjunta, esta escrita la oración: Americans on Guard. Help us protect our Homeland; en paralelo, se visualiza el dibujo del Tío Sam pisando una jaula con gente en su interior.

En el pie de página, se integran los números para contactar las autoridades de deportación, acompañados con los emblemas vinculados al concepto de la “Supremacía Blanca”; termino correspondiente a las tendencias de anti migración, racismo y el discurso de odio, difundido históricamente desde la Alemania Nazi.

Las autoridades policiacas del estado de Tennessee han reportado, gracias a la declaración de testigos, que los panfletos fueron dispersados desde las ventanas de varias camionetas y vehículos.

El alcalde de Chattanooga, Tim Kelly, ha condenado de cobarde a los distribuidores de tal propaganda. Junto con las demás autoridades del estado de Tennessee, se le pidió a los ciudadanos apoyar y colaborar con información para la detención e identificación de los involucrados.

Esta misma actividad se reportó en el estado de Indiana, en el 2024. Y también se distribuyó en el estado de Kentucky; ambos territorios colindan con el estado de Tennessee.