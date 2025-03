Levantan de la calle a universitaria por haber escrito artículo sobre Palestina

La estudiante fue detenida por “presunta” colaboración a favor de Hamás; sin embargo, medios de comunicación y protesta han asegurado que la estudiante de la Universidad de Tufts solo presentó, como coautora, un artículo, el año pasado, hablando sobre el conflicto de Palestina, por la intervención de Israel.

Ante la relevancia del caso, el Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo lo siguiente: ‘Le removimos la VISA. Era una F-1, tengo entendido. Se la revocamos y aquí el porqué... lo he dicho en todas partes y lo diré otra vez. Seré claro: Si aplicas para una visa de estudiante para venir a los Estados Unidos, y dices que no solo viniste a estudiar, sino a participar en movimientos de vandalismo universitario, acoso a estudiantes, tomar posesión de edificios y crear caos, no te daremos una VISA. Si mentiste para tenerla, y comenzaste ese comportamiento mientras estás aquí, te la quitaremos.’