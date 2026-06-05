Líbano critica a Irán por rechazar acuerdo de cese de fuego con Israel

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    Líbano critica a Irán por rechazar acuerdo de cese de fuego con Israel
    La Guardia Revolucionaria dice que ‘no habrá calma en la región hasta que los sionistas se retiren de los territorios libaneses ocupados’. AP

El gobierno libanés acusa a Hezbollah de arrastrar al país a la guerra y había intentado desarmarlo antes de las últimas hostilidades

DIBIN.- El presidente y el primer ministro de Líbano criticaron a Irán el viernes por rechazar el más reciente acuerdo de cese al fuego entre el gobierno libanés e Israel, afirmando que su país no debería ser utilizado por Teherán como una “ficha de negociación” en sus conversaciones con Washington.

Los comentarios se produjeron mientras la fuerza aérea israelí atacó distintas zonas del sur del Líbano el viernes, mientras el ejército emitía advertencias de evacuación para nueve aldeas, incluida una que estaba dando refugio a miles de personas desplazadas por la guerra. Los ataques israelíes mataron a nueve personas en seis lugares del sur del Líbano, informó la agencia estatal de noticias libanesa.

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Al referirse a un comunicado emitido un día antes por la Guardia Revolucionaria de Irán, el presidente libanés Joseph Aoun dijo: “No es su trabajo interferir en nuestro país. Rechazo totalmente el comunicado porque nuestra gente (está) siendo asesinada, nuestras casas están siendo destruidas”.

Irán, dijo a CNN, está “utilizando a Líbano como una ficha de negociación en sus negociaciones con Estados Unidos”.

En declaraciones por separado, el primer ministro Nawaf Salam instó al pueblo libanés a anteponer el interés de su país, afirmando que Líbano “no debe seguir siendo un campo de batalla para otros”. Añadió que Irán debería dejar de tratar al sur del Líbano y a su gente como “una ficha de negociación para mejorar las condiciones de sus negociaciones”.

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