Explota un dron marítimo ucraniano en un puerto rumano del mar Negro; no hay heridos

El dron se autodestruyó en el puerto de Constanta alrededor de las 10:30 de la mañana, después de que la zona ya había sido asegurada y aislada por el Servicio Rumano de Inteligencia, la guardia costera y el propio Ministerio de Defensa, dijeron las autoridades.

RUMANIA- Un dron marítimo ucraniano usado en la guerra contra Rusia explotó el viernes en un puerto del mar Negro en Rumania, mientras otros tres drones marítimos explotaron fuera del puerto, informaron las autoridades rumanas. No hubo heridos.

La Armada ucraniana confirmó en un comunicado que había perdido el control de una embarcación naval no tripulada “mientras realizaba tareas en la zona operativa del mar Negro” y que sus fuerzas armadas estaban en contacto con las autoridades rumanas “para prevenir pérdidas entre la población civil”.

El presidente rumano Nicusor Dan indicó en una declaración en internet que las fuerzas ucranianas “perdieron el control de los activos como resultado de acciones de guerra electrónica” de Rusia probablemente interferencias, y que la incursión del dron en el “espacio soberano rumano es una consecuencia directa de la guerra librada por Rusia” contra Ucrania.

“La confirmación de estos hechos provino tanto de la parte ucraniana como de datos obtenidos por las autoridades rumanas”, agregó.

“Inmediatamente después de identificar el dron, el Ministerio de Defensa contactó a sus homólogos ucranianos, quienes confirmaron que habían perdido el control de la operación de cuatro drones”, declaró el gobierno rumano en un comunicado . “Los otros tres drones se autodestruyeron —dos mar adentro y el tercero fuera del puerto”.

Raed Arafat, jefe del Departamento para Situaciones de Emergencia, declaró en una conferencia de prensa que se desplegaron helicópteros para buscar más drones y que las autoridades emitieron alertas por mensaje de texto a los residentes.

“Existe la posibilidad de que haya otros drones”, señaló. “No estamos entrando en pánico. Estas son medidas preventivas. Si hay otros drones, queremos asegurarnos de que no haya otra explosión en un área donde la gente no haya sido evacuada”.

Tras la explosión más de 1.300 personas fueron evacuadas de varias playas del mar Negro y las rutas que conducen a ellas fueron bloqueadas temporalmente. Poco antes de las 3 de la tarde, las autoridades de emergencia anunciaron que habían suspendido las medidas de evacuación.

El incidente ocurrió una semana después que un dron ruso cayera sobre un edificio de apartamentos en la ciudad portuaria oriental rumana de Galati, sobre el Danubio, hiriendo a dos personas en el país miembro de la OTAN.

La embajada rusa en Bucarest acusó el viernes a Rumania de divulgar intencionalmente “información incompleta” sobre el origen del dron, y dijo que “otros tres drones similares” pertenecientes a Ucrania estaban a la deriva hacia aguas territoriales rumanas.

“Estos son vehículos marítimos no tripulados ucranianos, utilizados por el régimen de Kiev para cometer actos terroristas contra barcos civiles y para crear amenazas a la seguridad de la navegación en el mar Negro”, apuntó la embajada. “Cualquier intento de asociar, directa o indirectamente, estos drones con Rusia y asignarle responsabilidad por el incidente carece de fundamento”.

Los dos incidentes son algunos de los más recientes en una serie de incursiones de drones —tanto de Rusia como de Ucrania— que han afectado a miembros de la OTAN desde que Moscú lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Hace un mes, Grecia presentó una queja formal ante el gobierno ucraniano después de que se descubriera frente a una isla griega un dron marítimo que transportaba explosivos. Grecia determinó que era de fabricación ucraniana. El ministro de Defensa griego, Nikos Dendias, lo calificó como “un asunto extremadamente serio”, y la queja fue remitida tanto a la OTAN como a la UE.

Las fuerzas rumanas destruyeron otro dron marítimo en el mar Negro el miércoles. Desde el inicio de la guerra en el país vecino, el Ministerio de Defensa indicó que la Armada rumana ha neutralizado nueve de las 156 minas marinas en la cuenca del mar Negro.

Por su parte, la Unión Europea estaba brindando “plena solidaridad y apoyo a Rumania”, dijo el viernes el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“La UE condena las reiteradas violaciones del espacio aéreo de los Estados miembros y reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad de todos los Estados miembros”, sostuvo en una declaración en internet el viernes. “Este es el tercer incidente de seguridad significativo en Rumania en las últimas semanas. Estos incidentes son una consecuencia directa de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”.