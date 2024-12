Localizan cadáver en compartimiento de un avión de United Airlines

KAHULUI.- La policía está investigando el hallazgo de un cadáver en el compartimiento del neumático de un avión de United Airlines después de que aterrizó en Maui, informaron la aerolínea y el departamento de policía en comunicados el miércoles.

El cuerpo fue encontrado en el compartimiento de una de las llantas principales del tren de aterrizaje en el vuelo 202, que llegó al Aeropuerto de Kahului desde Chicago el martes, según un comunicado enviado por correo electrónico por United. La aerolínea indicó que el compartimiento de la rueda del Boeing 787-10 solo era accesible desde el exterior de la aeronave, y que no estaba claro cómo o cuándo la persona accedió a él.

TE PUEDE INTERESAR: Aplazan hasta septiembre juicio de hombre que atentó contra Trump

En un comunicado enviado por correo electrónico, el Departamento de Policía de Maui dijo que estaba “investigando activamente” el descubrimiento del cadáver.

Ni United ni la policía de Maui compartieron más información.

The Associated Press llamó al Aeropuerto de Kahului el miércoles y fue dirigida a un oficial de asuntos públicos para el departamento estatal de transporte. Un portavoz del departamento dijo en un correo electrónico que no tenía detalles adicionales más allá de lo que United había confirmado.