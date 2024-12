Los kurdos, aliados clave de EU en Siria, pierden terreno ante un nuevo gobierno

Pero ahora están en riesgo los logros de los kurdos no árabes. El ascenso de los rebeldes árabes suníes que derrocaron a Assad, con ayuda vital de Turquía, enemigo añejo de los kurdos, dificultará que los kurdos encuentren un lugar en la nueva Siria y esto podría prolongar el conflicto.

SIRIA- Los rebeldes yihadistas que derrocaron al presidente sirio Bashar Assad dicen que quieren construir un país unificado e inclusivo. Sin embargo, después de 14 años de guerra civil, poner en práctica ese ideal no será fácil .

Turquía considera a las FDS una extensión de la insurgencia kurda que lleva décadas dentro de sus propias fronteras. Ankara considera que la principal facción kurda es un grupo terrorista al mismo nivel que el Estado Islámico y ha dicho que no debería tener presencia en la nueva Siria.

En los últimos años, Turquía ha entrenado y financiado a combatientes conocidos como el Ejército Nacional Sirio (ENS), ayudándoles a tomar control del territorio de los kurdos en el norte de Siria, en la frontera con Turquía. Estos combatientes respaldados por Ankara se han presentado como parte de la oposición contra Assad, pero los analistas dicen que están en principalmente motivados por el oportunismo y el odio hacia los kurdos.

Los kurdos se han centrado en combatir al ENS en los últimos años. Pero el nuevo liderazgo en Damasco, que también tiene vínculos de larga data con Turquía, podría abrir otro frente mucho más largo.

¿CÓMO VEN LOS REBELDES A LOS KURDOS?

La principal facción rebelde está liderada por Ahmad al-Sharaa, anteriormente conocido como Abu Mohammed al-Golani, un exmiliciano de Al Qaeda que cortó lazos con el grupo extremista hace ocho años y dice que quiere construir una nueva Siria libre de dictadura que sirva a todas sus comunidades religiosas y étnicas.

Nawaf Khalil, director del Centro de Estudios Kurdos con sede en Alemania, dijo que las primeras señales eran positivas. Señaló que los rebeldes evitaron dos enclaves controlados por las FDS de Alepo cuando tomaron la ciudad hace dos semanas al comienzo de su rápido avance por el país.

“También es positivo que no hablaron negativamente sobre las Fuerzas Democráticas Sirias”, dijo.

Queda por ver si esos sentimientos perdurarán. Después de irrumpir en Deir al-Zour esta semana, un combatiente del grupo de al-Sharaa publicó un video diciendo que pronto avanzarían hacia Raqqa y otras áreas del este de Siria, lo que plantea la posibilidad de más enfrentamientos con los kurdos.

Los rebeldes aún podrían buscar algún tipo de acuerdo con los kurdos para incorporarlos al orden político posterior a Assad, pero eso probablemente requeriría aceptar un grado de autonomía kurda en el este. También correría el riesgo de enfurecer a Turquía, que ahora parece ser el principal intermediario del poder en Siria.

¿LA ADMINISTRACIÓN TRUMP APOYARÁ A LOS KURDOS?

El principal comandante militar de Estados Unidos para Oriente Medio, el general del Ejército, Erik Kurilla, se reunió con representantes de las FDS en Siria el martes, en una señal del compromiso de la administración del presidente Joe Biden con la alianza post-Assad.

Pero las cosas podrían cambiar el 20 de enero.

Trump ha proporcionado pocos detalles sobre su política para Oriente Medio, aparte de decir que quiere poner fin a las guerras de la región y mantener a Estados Unidos fuera de ellas.

En una publicación en redes sociales poco antes de que Assad fuera derrocado, Trump escribió que “Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo; ESTADOS UNIDOS NO DEBERÍA TENER NADA QUE VER CON ELLO. ESTA NO ES NUESTRA LUCHA”.

Durante su mandato anterior, en 2019, Trump abandonó a los kurdos antes de una incursión turca, presentándolo como el cumplimiento de una promesa de campaña de poner fin a la participación de Estados Unidos en las “guerras interminables” de la región.

La medida provocó fuertes críticas, incluidas las de prominentes republicanos que lo acusaron de traicionar a un aliado. Trump se retractó semanas después, aprobando una misión más amplia para asegurar los campos petrolíferos en el este. Las tropas permanecieron donde estaban y la alianza perduró.

Por Joseph Krauss, The Associated Press.