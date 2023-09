Los secretos de Elon Musk son revelados en su Biografía con la que conquistó el número uno en ventas

Musk cofundó X.com en 1999, una empresa que más tarde se convertiría en PayPal y que revolucionó la forma en que se realizan las transacciones en línea, convirtiéndose en un éxito comercial. Se la vendió a eBay en 2002 por 1.5 mil millones de dólares.

Ese mismo año, Elon fundó SpaceX con el ambicioso objetivo de llevar a la humanidad a Marte a través de cohetes reutilizables: “Estaría bien morir en Marte, solo que no estrellándome”, dijo en una entrevista con Ashlee Vance, autora del libro “Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future” (2017).

En 2004, Musk cofundó Tesla Motors con la idea de desarrollar coches eléctricos y autónomos. En 2008, asumió la dirección ejecutiva de Tesla, mientras SpaceX firmaba un contrato con la NASA por 1.600 millones de dólares.