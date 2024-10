Los talibanes prohíben a las mujeres en Afganistán hablar entre ellas

Los talibanes han prohibido a las mujeres de Afganistán escuchar sus voces, en lo que los expertos dicen que es su último paso hacia borrar “a las mujeres por completo de la vida pública y de la sociedad”.

El ministro de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio del país, Khalid Hanafi, anunció el nuevo edicto sobre el comportamiento femenino.

“Incluso cuando una mujer adulta reza y otra mujer pasa cerca, no debe rezar lo suficientemente fuerte para que ellas la escuchen”, dijo en su mensaje.

La voz de una mujer se considera “awrah”, es decir, algo que debe cubrirse y no debe escucharse en público, dijo Hanafi.

“Cuando a las mujeres no se les permite hacer el takbir o el athan [llamado islámico a la oración], ciertamente no pueden cantar canciones ni [hacer] música”, dijo.

“¿Cómo se les podría permitir cantar si ni siquiera se les permite escuchar sus voces (entre ellos) mientras rezan, y mucho menos para cualquier otra cosa?”

Los detalles exactos de la nueva decisión de los talibanes no están claros, aunque el ministro dijo que “se implementará gradualmente y Dios nos ayudará en cada paso que demos”.

Sin embargo, activistas de derechos humanos, tanto en Afganistán como en el extranjero, han advertido que esta última medida de los talibanes podría significar que a las mujeres se les prohíba efectivamente mantener conversaciones entre ellas.

“Es difícil imaginar que la situación empeore después de que los talibanes prohibieran las voces y los rostros de las mujeres en público el mes pasado, pero con este último decreto, hemos visto que la capacidad de los talibanes para infligir daño a las mujeres no tiene límites”, dijo Zohal Azra, de la Red Australiana de Defensa de los Hazara, a news.com.au.

“Desde que regresaron al poder en Afganistán, los talibanes han borrado efectivamente a las mujeres y las niñas de la vida pública con un enfoque metódico y sistemático que incluye más de 105 decretos, edictos y órdenes que se aplican de manera violenta y arbitraria, incluso mediante detenciones, abusos sexuales, torturas y tratos y castigos crueles, inhumanos o degradantes, como la lapidación y los azotes a mujeres y niñas.

“La situación es tan grave que requiere una intervención mundial urgente para apoyar a las mujeres en Afganistán.

“A través de estos decretos los talibanes han establecido un sistema de apartheid de género”.

Zaki Haidari, responsable de la campaña estratégica de derechos de los refugiados de Amnistía Internacional Australia, dijo a news.com.au que la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán “se está volviendo cada día más oscura”.

“Los talibanes están castigando metódicamente a las mujeres, aparentemente probando hasta dónde pueden llegar antes de que el mundo responda”, dijo Haidari, quien es de origen hazara.

El mundo “ha permanecido en gran medida en silencio” desde los primeros días de su régimen, dijo Haidari, y ahora “se siente empoderado, creyendo que tiene el poder de borrar a las mujeres por completo de la vida pública y de la sociedad”.

Como dijo a The Telegraph una mujer, ex funcionaria pública que vive en Kabul, los talibanes “están librando una guerra total contra nosotros y no tenemos a nadie en el mundo que escuche nuestras voces”.

“El mundo nos ha abandonado. Nos dejaron en manos de los talibanes y todo lo que nos sucede ahora es resultado de las políticas de los gobiernos occidentales”, afirmó. “Me siento deprimida. El mundo avanza en tecnología y se divierte con sus vidas, pero aquí ni siquiera podemos escuchar las voces de los demás”.

El Sr. Haidari se hizo eco del sentimiento de que Afganistán ha sido “abandonado” por el resto del mundo.

“Después de 20 años de guerra liderada por Estados Unidos y sus aliados en nombre de la democracia y la libertad, su partida se siente como una traición”, dijo.

“Si estas naciones hubieran tomado en serio sus responsabilidades, no habrían dejado al pueblo afgano a merced de un régimen terrorista.

“Las mujeres, en particular, están siendo ahora asesinadas, violadas y borradas de la sociedad con poca intervención significativa por parte de la comunidad internacional”.

A medida que empeora la opresión de los talibanes, la directora de Human Rights Watch Australia, Daniela Gavshon, dijo a news.com.au que es “fundamental que los gobiernos que dicen apoyar los derechos humanos y la rendición de cuentas pasen de las palabras a los hechos”.

“Estamos viendo que los Estados intentan presionar a los talibanes a través de vías nuevas que antes no se utilizaban, como intentar exigirles cuentas por sus graves violaciones de los derechos de las mujeres y las niñas en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”, dijo.

“Sin embargo, aunque algunos estados lo están intentando, necesitan hacer más”.

El mes pasado, Australia, Canadá, Alemania y los Países Bajos acusaron formalmente a los talibanes de discriminación de género, en un caso que será llevado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya.

El caso es el primer movimiento legal de este tipo desde la toma del poder por los talibanes en 2021, y también se cree que es uno de los primeros casos de discriminación de género considerados por la CIJ.

En una declaración emitida en ese momento, la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, dijo que los cuatro países no se “quedarían de brazos cruzados y permitirían que la situación en Afganistán se convierta en una ‘nueva normalidad’”.

“Los talibanes han demostrado desprecio por los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas en Afganistán, a través de una campaña de opresión sostenida y sistemática”, dijo el senador Wong.

Si bien se trató de “un paso bienvenido”, señaló la Sra. Azra, “Australia fue uno de los primeros países del mundo en sumarse a la guerra en Afganistán”.

“También desempeñamos un papel descomunal en la guerra de Afganistán, hicimos muchas promesas a las mujeres afganas y, como resultado, tenemos una clara obligación moral de apoyar a las mujeres de Afganistán”, dijo.

“El Gobierno australiano debe estar a la altura del enorme papel que ha desempeñado en la guerra de Afganistán y de las promesas que ha hecho al pueblo afgano, con un apoyo material real a las mujeres y las niñas bajo el régimen talibán”.

Esas medidas incluyen “considerar el trato que dan los talibanes a las mujeres y las niñas como un apartheid de género”, garantizar que nuestras contribuciones de ayuda humanitaria a Afganistán estén “estrictamente condicionadas a la mejora de los derechos humanos” y hacer “un mayor uso de su influencia en organismos internacionales como la ONU para defender resoluciones y sanciones contra el régimen talibán debido a sus políticas sobre las mujeres”, sugirió la Sra. Azra.

“Ahora, más que nunca, las mujeres de Afganistán necesitan la atención del mundo”, afirmó Haidari.

“Debemos amplificar sus voces y defender sus derechos humanos básicos y su propia existencia.

“Mientras se desarrollan muchas crisis en todo el mundo, no debemos olvidar al pueblo de Afganistán, especialmente a las mujeres, que están siendo silenciadas y oprimidas.

“Es nuestra responsabilidad colectiva apoyarlos”.