Maduro y Putin refuerzan su alianza en medio de tensión con Estados Unidos

CARACAS.-En medio de las crecientes tensiones con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, el presidente venezolano Nicolás Maduro informó que al conversar por teléfono con su homólogo ruso Vladímir Putin fue reafirmado “el carácter estratégico, sólido y ascendente” de las relaciones bilaterales.

Fue a través de un comunicado que el gobierno venezolano indicó que Putin “ratificó de manera firme y categórica su apoyo y respaldo” a Maduro en “los esfuerzos nacionales por consolidar la paz, la estabilidad política” en el país sudamericano.

De acuerdo a Putín el pueblo venezolano merece absoluto respeto en su lucha legítima por la defensa de su soberanía e independencia.

Nicolás Maduro ha observado los operativos estadounidenses como un ataque a la soberanía de la nación y parte de un esfuerzo por derrocarlo.

Cabe destacar que los gobiernos de Venezuela y Rusia han suscrito numerosos acuerdos de cooperación en comercio, energía, transporte aéreo, educación, militar, lucha antidrogas y seguridad, incluyendo un pacto de inteligencia y contrainteligencia.

Incautación del petrolero es parte de la operación contra Maduro: EU

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que la incautación de un petrolero frente a las costas de Venezuela forma parte de la operación de la Administración de Donald Trump contra el “régimen” de Nicolás Maduro.

Aseguró que se trató de una operación exitosa dirigida por el presidente para asegurarse de que están haciendo frente a un régimen “que sistemáticamente encubre e inunda nuestro país con drogas letales y mata a la próxima generación de estadounidenses”.

Fue el pasado miércoles que EU interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, elevando la tensión entre Washington y Caracas tras semanas de bombardeos estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe supuestamente cargadas de drogas.

Trump afirmó que Estados Unidos se quedará el petróleo confiscado, una acción condenada por el Gobierno venezolano, que lo califica de “asalto”.

El petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

La Administración de Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del supuesto grupo criminal Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Desde septiembre existe una creciente tensión entre los gobiernos de Caracas y Washington por el despliegue de fuerzas militares estadounidenses que han ejecutado una serie de ataques contra embarcaciones sospechosas de contrabandear drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

En estas operaciones encabezadas por Estados Unidos más de 80 personas han fallecido.

Trump ha prometido que “pronto” comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas.