Afirma Sheinbaum que aranceles a las importaciones no solo son para China, sino para los países sin tratados comerciales
Explicó que la medida forma parte del arranque del Plan México, cuyo objetivo central es impulsar a la industria nacional y fortalecer su capacidad competitiva
Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum, en el marco de la aprobación de las reformas legales para imponer nuevos aranceles a las importaciones, sostuvo que esta medida no está dirigida específicamente a China, sino que abarca a todos los países con los cuales México no tiene tratados de libre comercio.
Sheinbaum explicó que la medida forma parte del arranque del Plan México, cuyo objetivo central es impulsar a la industria nacional y fortalecer su capacidad competitiva.
Afirmó que la determinación no está dirigida contra ningún país, sino que responde a una estrategia económica de largo plazo.
En cuanto a las observaciones emitidas por el Ministerio de Comercio chino, la presidenta destacó que la relación bilateral se mantiene en excelentes términos y que México reconoce plenamente la importancia de China como socio.
Añadió que la reforma aprobada finalmente distó mucho de la propuesta inicial, debido tanto al trabajo legislativo como a los diálogos sostenidos con representantes de diversas naciones, entre ellas China y Corea del Sur.
Asimismo, adelantó que el titular de Economía, Marcelo Ebrard, será el encargado de exponer a los países sin tratado comercial con México los detalles y el alcance de los cambios legislativos, una vez que las modificaciones entren en vigor.