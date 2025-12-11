Afirma Sheinbaum que aranceles a las importaciones no solo son para China, sino para los países sin tratados comerciales

México
/ 11 diciembre 2025
    Afirma Sheinbaum que aranceles a las importaciones no solo son para China, sino para los países sin tratados comerciales
    Afirmó que la determinación no está dirigida contra ningún país, sino que responde a una estrategia económica de largo plazo. FOTO: CUARTOSCURO

Explicó que la medida forma parte del arranque del Plan México, cuyo objetivo central es impulsar a la industria nacional y fortalecer su capacidad competitiva

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum, en el marco de la aprobación de las reformas legales para imponer nuevos aranceles a las importaciones, sostuvo que esta medida no está dirigida específicamente a China, sino que abarca a todos los países con los cuales México no tiene tratados de libre comercio.

Sheinbaum explicó que la medida forma parte del arranque del Plan México, cuyo objetivo central es impulsar a la industria nacional y fortalecer su capacidad competitiva.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan ante Sheinbaum desabasto y saturación en IMSS

Afirmó que la determinación no está dirigida contra ningún país, sino que responde a una estrategia económica de largo plazo.

En cuanto a las observaciones emitidas por el Ministerio de Comercio chino, la presidenta destacó que la relación bilateral se mantiene en excelentes términos y que México reconoce plenamente la importancia de China como socio.

Añadió que la reforma aprobada finalmente distó mucho de la propuesta inicial, debido tanto al trabajo legislativo como a los diálogos sostenidos con representantes de diversas naciones, entre ellas China y Corea del Sur.

Asimismo, adelantó que el titular de Economía, Marcelo Ebrard, será el encargado de exponer a los países sin tratado comercial con México los detalles y el alcance de los cambios legislativos, una vez que las modificaciones entren en vigor.

Temas


4T
Aranceles
Importaciones

Localizaciones


Asia
China

true

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Slate, gift box and santa hat arranged on wooden table during chirtsmas time

Saltillo: Festivales y posadas en escuelas adelantan la cuesta de enero
La tecnología de verificación fue modernizada, permitiendo medir en tiempo real las emisiones contaminantes

Se duplica cumplimiento de verificación vehicular en Saltillo... pero solo llega al 3.7% del parque vehicular
Autoridades llaman a mantener medidas de invierno y evitar desinformación.

Sin riesgo inminente por súper gripe en México, da a conocer Salud Coahuila
Afirmó que la determinación no está dirigida contra ningún país, sino que responde a una estrategia económica de largo plazo.

Afirma Sheinbaum que aranceles a las importaciones no solo son para China, sino para los países sin tratados comerciales
El Gobierno de México congeló cuentas ligadas a ‘El Limones’, presunto operador de Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa. Las acciones alcanzan a su círculo cercano y a empresas fachada usadas para lavar dinero.

Congela UIF cuentas a ‘El Limones’, presunto extorsionador de Los Cabrera, célula del Cártel de Sinaloa
Sin este documento, muchas actividades legales, administrativas y sociales se vuelven imposibles. Además, es el primer reconocimiento jurídico de un individuo como miembro de la sociedad.

Nueva Acta de Nacimiento Certificada... ¿Cuánto cuesta en cada estado y cómo puedes tramitarla desde casa en PDF?
La Fiscalía de Nayarit confirmó la localización del exgobernador Ney González y avanzan los trámites para su extradición por delitos del fuero común y federal

Localizan en el extranjero al exgobernador Ney González; Nayarit prepara solicitud de extradición

Regalo. Shakira interpretó por primera vez ‘Acróstico’ estrenada en 2023, junto a Milan y Sasha durante su concierto en Argentina.

¡Emotivo momento! Canta Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha en Argentina