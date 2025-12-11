Afirma Sheinbaum que aranceles a las importaciones no solo son para China, sino para los países sin tratados comerciales

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum, en el marco de la aprobación de las reformas legales para imponer nuevos aranceles a las importaciones, sostuvo que esta medida no está dirigida específicamente a China, sino que abarca a todos los países con los cuales México no tiene tratados de libre comercio.

Sheinbaum explicó que la medida forma parte del arranque del Plan México, cuyo objetivo central es impulsar a la industria nacional y fortalecer su capacidad competitiva.

Afirmó que la determinación no está dirigida contra ningún país, sino que responde a una estrategia económica de largo plazo.

En cuanto a las observaciones emitidas por el Ministerio de Comercio chino, la presidenta destacó que la relación bilateral se mantiene en excelentes términos y que México reconoce plenamente la importancia de China como socio.