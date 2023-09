Mala semana para Joe Biden, el presidente estadounidense, enfrenta reveses personales y políticos

“ El presidente Biden fue subestimado hace dos años y luego aprobó leyes históricas que han llevado a Estados Unidos a tener la recuperación más fuerte de cualquier economía desarrollada del mundo ”, dijo el viernes Ben LaBolt, director de comunicaciones de la Casa Blanca. “ No nos distraemos con enredos de Washington que a la mayoría de los estadounidenses no les interesan en absoluto ”.

Al día siguiente, el presidente abrió The Washington Post para encontrar una columna de David Ignatius, quien ha gozado de un amplio acceso a la Casa Blanca de Biden, en la que argumentaba que, a pesar de lo que consideraba un historial encomiable, el presidente de 80 años no debería postularse para otro mandato el año que viene . La columna causó mucho revuelo en Washington porque Ignatius goza de gran respeto en la capital de la nación como una voz de la razón que a menudo apoya al presidente y representa a la clase dominante, cuya aprobación Biden ansía desde hace tiempo.

Aunque muchos demócratas llevan meses esperando en privado que suceda lo que Ignatius manifestó en su columna, no hay indicios de que Biden esté considerando o vaya a considerar abandonar su campaña de reelección. Sus asesores dicen en privado que esa idea nunca se plantea y que sería ridícula. Si acaso, las insinuaciones de “la clase parlanchina”, como les gusta llamar a los comentaristas, impulsarían a hacer lo contrario a Biden, quien cree que siempre se le subestima.

“Tal vez lo de Ignatius le rompió el corazón; sin embargo, es el tipo de cosas que hacen que él, la campaña y su familia entren en su zona de confort de ser los subestimados”, aseveró Michael LaRosa, antiguo portavoz de la primera dama Jill Biden. “Así lo ven ellos: ustedes dijeron que no podía ganar la vez pasada, que no podía ganar desde el centro, que no podía vencer a Bernie (Sanders), que no podía recuperar el bipartidismo, que no podía vencer a Trump, que no podía ganar las elecciones de medio mandato. Así es como lo ven”.

Según los estrategas demócratas, no hay estadistas mayores que puedan convencer a Biden de lo contrario, nadie a quien él escucharía. Se dice que Biden sigue resentido con el expresidente Barack Obama por presionarlo sutilmente para que no se postulara en 2016, y su relación con el expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Rodham Clinton es complicada por sus ambiciones contrapuestas.

Los únicos que podrían convencer a Biden de cambiar de opinión serían sus propios familiares, en particular Jill Biden, quien logró convencerlo de no contender en las elecciones presidenciales en 2004. Pero, según todos los indicios, ella y otros miembros de la familia están totalmente a favor de que busque la reelección, y consideran cualquier alternativa, una capitulación ante los escépticos que nunca creyeron en el presidente y los enemigos que, en su opinión, han usado a su familia como un arma en su contra.

Impedir que Trump regrese a la Casa Blanca es un objetivo tan primordial para los demócratas que incluso los escépticos de Biden dentro del partido llegan cada vez más a la conclusión de que es demasiado tarde para pensar en una alternativa y más importante que nunca unirse para apoyarlo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, considerado como posible candidato si Biden no se presentara, dijo hace poco a sus compañeros demócratas que era “hora de que todos nos subamos al mismo barco y nos movilicemos”, como lo expresó en una entrevista.

Donna Brazile, quien fue presidenta del Comité Nacional Demócrata, insistió en que es exagerado hablar de nerviosismo. “Dejando de lado su edad o sus logros, los demócratas deben empezar a centrarse en todas las ramas del gobierno, en mantener la democracia, en inspirar a los jóvenes para que se postulen y voten, ni qué decir de recaudar dinero y dar batalla como si estuviéramos 10 puntos abajo”, indicó. “Solo hay una manera de ganar: hay que creer en los candidatos que aparecen en la boleta electoral”.

Hasta ahora, las encuestas han sido implacables y debilitan el argumento de Biden de que es la opción más segura para derrotar a Trump. Varias encuestas lo posicionan en un empate estadístico con su predecesor y su índice de aprobación se mantiene estancado en torno al 40 por ciento a pesar de la mejora de las condiciones económicas.

Los asesores de Biden descartan estos resultados y recuerdan que Ronald Reagan, Bill Clinton y Obama se recuperaron de bajos índices de aprobación para ganar la reelección con facilidad. La campaña de Biden ya ha empezado a emitir anuncios en los estados más disputados y sus asesores sostienen que cuando llegue el momento de elegir, los votantes volverán a elegir a Biden en lugar de optar por un contendiente impopular que ha sido acusado cuatro veces, una de ellas por intentar subvertir la democracia. c.2023 The New York Times Company.

Por Peter Baker, The New York Times.