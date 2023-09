Biden insinúa que los trabajadores negros e hispanos no tienen ‘diplomas de preparatoria’

El presidente Biden ha sido destrozado después de inferir que los trabajadores afroamericanos e hispanos no tienen “diplomas de escuela preparatoria” en otro error humillante.

El presidente de 80 años estaba promocionando la economía en el Prince George’s Community College en Maryland, cuando cometió su último error.

”Hemos visto mínimos históricos en el desempleo en particular -y me he centrado en esto durante toda mi carrera- particularmente para los trabajadores y veteranos afroamericanos e hispanos, ya sabes, los trabajadores sin diplomas de escuela preparatoria”, dijo en comentarios televisados.

Sin embargo, según la transcripción publicada por la Casa Blanca, se suponía que existía la palabra “y” que separaba a los trabajadores afroamericanos, hispanos y los veteranos de aquellos sin diplomas de escuela preparatoria.

El discurso de Biden diría entonces: “Hemos visto mínimos históricos en el desempleo, en particular (y me he centrado en esto durante toda mi carrera), particularmente para los trabajadores y veteranos afroamericanos e hispanos, ya sabes, y los trabajadores sin diplomas de escuela preparatoria”.

El Comité Nacional Republicano compartió un clip del desliz en X, antes conocido como Twitter, donde fue rápidamente criticado.

“Qué vergüenza”, opinó una persona.

Otro escribió: “Esto es increíblemente triste. También es exasperante”.

Otros tacharon al comandante en jefe de “racista”.

El último error de Biden se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre la agudeza mental del presidente mientras se postula para un segundo mandato.

Ha cometido varios errores durante sus tres años en el cargo.

El año pasado, Biden preguntó durante otro discurso: “Jackie, ¿estás aquí? ¿Dónde está Jackie?, mientras buscaba en la habitación a Jackie Walorski , una congresista de Indiana que había muerto en un accidente automovilístico el mes anterior.

El presidente había emitido una sentida declaración de condolencia a su familia en ese momento, expresando lo conmocionado y entristecido que estaba por su muerte.

También pidió un cambio de régimen en Rusia tras su invasión de Ucrania, sólo para que luego la Casa Blanca negara que quiso decir eso cuando dijo de Vladimir Putin: “Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”.

En julio, Biden proporcionó accidentalmente una estimación baja del número de muertos por COVID-19, diciendo que “más de 100” estadounidenses han muerto a causa de la enfermedad desde que surgió hace más de tres años.

Posteriormente, sus comentarios fueron corregidos a “más de 1 millón” en una transcripción oficial de la Casa Blanca.

Y justo esta semana, el presidente fue criticado nuevamente por afirmar que estaba en el sitio del World Trade Center en la ciudad de Nueva York un día después de los ataques del 11 de septiembre, a pesar de que su propia autobiografía lo ubica en DC.

Ahora, según reveló el presentador de MSNBC, Joe Scarborough, muchos en su propio partido dicen que puede ser demasiado mayor para postularse para un segundo mandato.

“Permítanme decirles que los demócratas fuera del aire dirán: ‘Joe Biden es demasiado mayor’. ¿Por qué se postula?’”, le dijo Scarborough al columnista de asuntos exteriores del Washington Post, David Ignatius, el miércoles.

”En el aire, no dirán eso”.