Más de 100 mil personas evacuadas por los incendios en Los Ángeles, habría pérdidas por más de 50 mil mdd

Por otra parte, en Pasadena, que la ciudad afectada por las llamas de Eaton, las autoridades previnieron a los vecinos de que el agua no es potable, así como tampoco es apta para cocinar, debido a los escombros que fueron provocados por el fuego es posible que hayan afectado al sistema de abastecimiento del líquido.

El ultimo incendio forestal se formó ayer por noche en las montañas de Hollywood, por lo que, las autoridades emitieron una orden de evacuación obligatoria en la “icónica” zona que está delimitada por Mulholland Drive y Hollywood Boulevard, con lo que ven amenazados por las llamas los recintos históricos del Paseo de la Fama, que es una de la zonas más turísticas de la ciudad.

Por su parte, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles dio a conocer hoy que la mayoría de personas que habían recibido la orden de evacuar el área que fue afectada por el incendio de Sunset, en las montañas de Hollywood, ya pueden regresar a sus hogares, y que si lo hacen fueron exhortado a que lo hivieran con mucho “cuidado”.

Hurst, Lidia, Woodley, son los otros tres incendios que actualmente que también inquietan a las autoridades.

¿CÓMO LOS VIENTOS DE SANTANA IMPACTAN EN LOS INCENDIOS DE LOS ÁNGELES?

Los vientos de Santa Ana, que también son conocidos como catabáticos han agravado los incendios forestales en Los Ángeles debido a que sus corrientes “de aire recalentado que soplan desde el interior del continente hacia la costa de California” favorecen la expansión de las llamas.

Comúnmente este tipo de vientos, que no son inusuales, no obstante en esta en ocasión son más intensos, originan que “las temperaturas suban y la humedad se desplome”, y que sin embargo suelen tener una duración alrededor de dos días, hay oraciones que pueden durar hasta una semana, explicó a la Agencia de Noticias EFE Samuel Biener, del portal meteorológico español Meteored.