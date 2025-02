Medios estadounidenses critican a Trump por acusar a Zelenski de haber iniciado la guerra

NUEVA YORK- “ He oído que (en Ucrania) están molestos por no tener un asiento (en las negociaciones). Bueno, tuvieron un asiento durante tres años y mucho antes (...) Nunca debieron haberlo empezado. Pudieron haber llegado a un acuerdo ”, expresó Trump el martes desde Mar-a-Lago (Florida, EE.UU.), donde también dijo estar “decepcionado” con la postura ucraniana.

CNN: “Trump repite como un loro a Putin y culpa a Ucrania”

Este giro de 180 grados en cuanto a la guerra de Ucrania por parte de EE.UU. desató esta mañana grandes críticas por parte de medios como la CNN, que está dedicando parte de su magacín matinal a analizar las declaraciones de Trump bajo rótulos como: “Trump repite como un loro lo que dice Putin y culpa falsamente a Ucrania de iniciar la guerra”.

Por su parte, el tabloide New York Post -muy conservador, cercano a Trump y con 223 años de historia- publica hoy un editorial en el que considera que las acusaciones contra Ucrania están “totalmente fuera de lugar”.

”Él (Zelenksi) no la empezó (la guerra), y no ha tenido ninguna oportunidad de terminarla excepto rindiéndose al invasor empapado de sangre: Sean cuales sean las tácticas de negociación que Trump quiera utilizar, no debería faltar a la verdad”, interpreta el New York Post, recalcando que “Ucrania es la víctima” y “nuestro aliado” (de EE.UU.).

En The Washington Post, el columnista y ganador del premio Pulitzer George F. Will había alertado horas antes del acercamiento y “coqueteo” de la Administración Trump con el Kremlin.

”Una falsa ‘realidad’ estadounidense sobre Ucrania coquetea con la catástrofe”, tituló su columna en la que argumentaba que “Trump y Vance podrían llegar a lamentar su indiferencia hacia Ucrania en su lucha contra Putin”.