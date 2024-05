Michael Cohen describe cómo Trump priorizó silenciar a Stormy Daniels “por la campaña, no por Melania”

NUEVA YORK- Quien fuera abogado y mano derecha de Donald Trump, Michael Cohen, detalló que el expresidente estadounidense, quien está imputado de falsificar documentos contables con el propósito de comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, procedió así con el fin de proteger su campaña electoral de 2016, y no tanto a su matrimonio con Melania.

”Quiero que se oculte hasta que pasen las elecciones (2016). Si gano, no tendrá relevancia porque ya seré presidente; si pierdo, ni siquiera me importará”, explicó Cohen parafraseando a Trump y añadió que “era por la campaña, no por Melania”.

El exmandatario movió su cabeza en un gesto de negación cuando su ex mano derecha declaró en el tribunal de Nueva York, ”ni siquiera pensaba en Melania. Era todo por la campaña”, repitió Cohen.