Mientras que en Gaza los niños fallecen por desnutrición, Save the Children advierte que hay 21,000 menores desaparecidos

En un documento titulado “ Chief of key UN agency in Gaza warns ‘entire generation’ could be lost “ en el sitio web de las Naciones Unidas, Lazzarini señala que “ los niños se encuentran entre los más afectados por la guerra en curso con más de 625,000 jóvenes “profundamente traumatizados” “viviendo entre los escombros” y sin acceso a la educación ”.

Por lo que los equipos de protección infantil de Save the Children exhortan a que es esencial una acción urgente que se requiere con el propósito de proteger a los niños separados y no acompañados, misma “ que se ve gravemente socavada por el deterioro de la situación de seguridad ”.

”Cada día encontramos más niños no acompañados y cada día es más difícil apoyarlos. Trabajamos a través de socios para identificar a los niños separados y no acompañados y localizar a sus familias, pero no hay instalaciones seguras para ellos; no hay ningún lugar seguro en Gaza. Además, reunirlos con sus familiares es difícil cuando las hostilidades en curso restringen nuestro acceso a las comunidades y obligan constantemente a las familias a mudarse”, explica Save the Children.

Mientras tanto, prosigue el informe, “los vecinos y familiares que han acogido a niños solitarios están luchando por satisfacer sus necesidades básicas, como refugio, comida y agua. Muchos están con extraños o completamente solos, lo que aumenta el riesgo de violencia, abuso, explotación y abandono”.

MÁS DE 15,000 NIÑOS HAN PERDIDO LA VIDA

De acuerdo a datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, que es controlado por Hamás, hasta ahora más de 15,800 niños han perdido la vida desde que inició la guerra, de estos una treintena murieron de hambre y 3,500 corren riesgo de fallecer por desnutrición.

Jeremy Stoner, quien es el director regional de Save the Children para Oriente Medio, explica que “los niños desaparecidos pero vivos son vulnerables, enfrentan graves riesgos de protección y deben ser encontrados. Deben ser protegidos y reunidos con sus familias. En el caso de los niños que han sido asesinados, se debe marcar formalmente su muerte, informar a sus familias, respetar los ritos funerarios y exigir responsabilidades”.

Debido a a esta situación, prosigue Stoner, “las familias se sienten torturadas por la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos. Ningún padre debería tener que cavar entre escombros o fosas comunes para intentar encontrar el cuerpo de su hijo. Ningún niño debería estar solo, desprotegido en una zona de guerra. Ningún niño debe ser detenido ni tomado como rehén”.

“Gaza se ha convertido en un cementerio de niños, con miles de desaparecidos y su destino desconocido. Debe haber una investigación independiente y los responsables deben rendir cuentas. Necesitamos desesperadamente un alto el fuego para encontrar y apoyar a los niños desaparecidos que han sobrevivido y para evitar que más familias sean destruidas”, concluye el director regional de Save the Children para Oriente Medio.

UNA INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

En consecuencia, Stonersolicitó que se lleve acabo una investigación independiente en relación a la situación de los niños desaparecidos en Gaza y para que los responsables rindan cuentas.

Con información de la Agencia EFE, UNRWA y Save the Children.