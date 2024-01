Hambruna y enfermedades amenazan una Gaza necesitada de ayuda, señalan agencias de la ONU

Franja de Gaza- Aunque los directores de las agencias de la ONU no acusaron directamente a Israel, señalaron que la entrega de ayuda está siendo obstaculizada por el hecho de que hay muy pocos cruces fronterizos, hay un lento proceso de revisión de camiones y de productos que van a Gaza, y por los continuos combates en el territorio, y en todo ello Israel es un factor decisivo.

La guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, desencadenada por el asalto del 7 de octubre contra Israel, ha provocado una destrucción sin precedentes en el pequeño enclave costero y ha dado lugar a una catástrofe humanitaria que ha desplazado a la mayoría de los 2.3 millones de habitantes de Gaza y llevado a más de una cuarta parte de la población a padecer hambre, de acuerdo con la ONU.

También ha avivado las tensiones regionales. Grupos respaldados por Irán en Líbano, Siria, Irak y Yemen han llevado a cabo ataques en apoyo de los palestinos. Combatientes hutíes en Yemen lanzaron un misil que impactó un buque carguero de propiedad estadounidense el lunes, días después de que Estados Unidos encabezó una ofensiva contra los hutíes en respuesta a sus ataques contra buques en el mar Rojo.

En Gaza, los civiles están cada vez más desesperados. Un video publicado el lunes por Al Jazeera mostraba a cientos de personas corriendo hacia lo que parecía ser un camión de ayuda en lo que el medio señaló que era la Ciudad de Gaza. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente el video y de momento no estaba claro cuándo había sido grabado.