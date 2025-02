Milei rompe con la OMS: Argentina se desliga del organismo por gestión de la pandemia del COVID-19

De manera oficial, el gobierno de Javier Milei anunció que, debido a ‘profundas diferencias’ por la gestión sanitaria de la pandemia de COVID-19, Argentina se retirará de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el presidente Milei instruyó al canciller, Gerardo Werthein, para formalizar la salida del país de la OMS. Según explicó, la medida responde a desacuerdos con la gestión de la pandemia, particularmente durante el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), cuando Argentina implementó uno de los confinamientos más largos del mundo.

“Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud”, declaró Adorni. Además, subrayó que Argentina no recibe financiamiento de la OMS para la gestión sanitaria, por lo que la medida no implica pérdida de recursos ni afectará la calidad de los servicios de salud.