Misiles, sanciones y retórica hostil, siete décadas de desencuentros entre Cuba y EU

LA HABNA- Las relaciones entre La Habana y Washington, enemistados desde el triunfo de la revolución cubana en 1959, viven sus momentos de mayor tensión en décadas. El clima de crispación se ha intensificado desde la captura estadounidense del presidente venezolano, Nicolás Maduro. La caída del mandatario, el fin del suministro de petróleo desde Caracas y la orden ejecutiva de la Casa Blanca firmada este jueves que amenaza con aranceles a los países que, directa o indirectamente, vendan o suministren crudo a La Habana han llevado a la isla a una situación extrema. TE PUEDE INTERESAR: Rebosa la basura en las calles en Cuba derivado de la falta de gasolina RUPTURA Y GUERRA FÍA Enero de 1959: La rebelión armada dirigida por Fidel Castro derroca al presidente Fulgencio Batista, que huye de Cuba. Washington reconoce al nuevo Gobierno revolucionario, pero los desencuentros comienzan tras las primeras reformas y expropiaciones de empresas estadounidenses. Marzo de 1960: El carguero francés La Coubre explota en el puerto de La Habana. El suceso causó cerca de cien muertos. Castro culpó a Estados Unidos y pronunció por primera vez el lema “Patria o muerte”. Octubre de 1960: El presidente de EE.UU. Dwight Eisenhower prohíbe las exportaciones a Cuba como represalia por las nacionalizaciones. Se trata del germen de lo que hoy se conoce como el embargo o bloqueo. Enero de 1961: Estados Unidos rompe formalmente relaciones diplomáticas con Cuba y cierra su embajada en La Habana.

Abril de 1961: Una brigada de exiliados cubanos entrenada por la CIA desembarca en Playa Girón para derrocar a Castro. La operación es un fracaso rotundo. Febrero de 1962: El presidente estadounidense John F. Kennedy firma la orden ejecutiva para establecer un embargo sobre Cuba. Octubre de 1962: El mundo queda al borde de una guerra nuclear cuando EE.UU. descubre misiles soviéticos en Cuba. Tras trece días de ansiedad mundial, el presidente de la Unión Soviética Nikita Jrushchov retira los misiles a cambio de que Washington haga lo mismo en Turquía. TENSIONES, DISTENSIONES Y ÉXODO Octubre de 1976: El vuelo 455 de Cubana de Aviación explota en el aire frente a las costas de Barbados, matando a 73 personas. El atentado fue planificado por figuras del exilio, entre ellos Luis Posada Carriles y Orlando Bosch. TE PUEDE INTERESAR: No más petróleo a Cuba: Confirma Sheinbaum suspensión de envíos Septiembre de 1977: Bajo la administración del presidente de EE.UU. Jimmy Carter hay un breve deshielo. Se abren Secciones de Intereses en Washington y La Habana. Abril de 1980: Tras la entrada por asalto de un grupo de cubanos a la embajada de Perú en La Habana exigiendo asilo político, Castro abre el puerto del Mariel y cerca de 125 mil balseros parten hacia Florida (EE.UU.). 1992 y 1996: Estados Unidos endurece las sanciones. La Ley Torricelli prohíbe a subsidiarias de empresas estadounidenses comerciar con Cuba. Mientras que la Helms-Burton codifica el embargo en ley, quitando al presidente la facultad de levantarlo.