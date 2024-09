Moms for Liberty da su apoyo sin reservas a Trump

Una pintura que se exhibía en un atril junto al puesto de seguridad por el que tenían que pasar los asistentes antes de poder ingresar a la zona de la conferencia mostraba a la vicepresidenta Kamala Harris arrodillada sobre el cadáver de un águila calva, con un símbolo comunista en su chaqueta y la boca chorreando sangre. Una portavoz de Moms for Liberty dijo que no había visto la macabra pintura y señaló que la única señalización oficial del evento incluía el logotipo del grupo.

La reunión del fin de semana, que atrajo a padres activistas de todo el país, ha puesto de manifiesto cómo Moms for Liberty se ha decantado totalmente por Trump y sus mensajes políticos a medida que se acercan las elecciones de noviembre. El grupo es oficialmente una organización sin fines de lucro no partidista que dice que está abierta a cualquier persona que quiera que los padres tengan una mayor voz en la educación de sus hijos, sin embargo, había poca pretensión acerca de qué lado de la división política de la nación ha elegido .

WASHINGTON- En su discurso de bienvenida a la reunión anual de Moms for Liberty en la capital de la nación el viernes, la cofundadora del grupo, Tiffany Justice, instó a los participantes a “ luchar como una madre ” contra la candidatura presidencial demócrata.

Es probable que el entusiasmo del grupo por Trump beneficie al expresidente este otoño al solidificar una parte clave de su base: los padres que comparten sus opiniones de que el Departamento de Educación de Estados Unidos está sobredimensionado y es ineficaz, los programas de equidad distraen de los fundamentos académicos, los mandatos de vacunación violan los derechos de los padres y las escuelas que aceptan a niños transgénero ponen en peligro a otros estudiantes.

Pero está mucho menos claro cómo el apoyo de Moms for Liberty a Trump y su agenda afectará a las elecciones para los consejos escolares locales, que se han convertido en algunas de las elecciones más polémicas en muchas votaciones desde 2022, el año después de la fundación del grupo.

TE PUEDE INTERESAR: Mamás por la Libertad, ¿quiénes son?, y ¿qué impacto podrían tener en las elecciones presidenciales de EU en 2024?

Muchas comunidades en las que los candidatos de Moms for Liberty se hicieron con la mayoría del consejo escolar se han visto frustradas por su objetivo de eliminar libros, cuestionar las lecciones en torno a la raza y rechazar las identidades LGBTQ+. La falta de avances hacia la mejora académica ha provocado a su vez un movimiento contrario entre padres y sindicatos de profesores más moderados y liberales.

Moms for Liberty dice que no va a dar su apoyo oficial a las elecciones presidenciales, pero no renuncia a participar. Las fundadoras del grupo escribieron recientemente una carta abierta a los padres advirtiendo que Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, exprofesor de estudios sociales en un instituto, serían “el gobierno más antipadres y extremista que Estados Unidos haya conocido jamás”.

El grupo pasó sus tres primeros años convirtiéndose en sinónimo del movimiento por los “derechos de los padres” en los consejos escolares locales, pero recientemente se ha implicado más en la política nacional. Participó en el controvertido plan conservador para la próxima administración republicana, el Proyecto 2025, como integrante de su consejo asesor. El grupo también ha invertido más de 3 millones de dólares en cuatro estados decisivos para las elecciones presidenciales. El dinero ha servido para pagar publicidad en Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Wisconsin, incluyendo mensajes críticos con la administración Biden.

Justice indicó que la publicidad ha ayudado a aumentar el número de adhesiones a Moms for Liberty en esos estados y a movilizar a miembros que antes no eran políticamente activos para que se inscribieran en el censo electoral.