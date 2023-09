Mamás por la Libertad, ¿quiénes son?, y ¿qué impacto podrían tener en las elecciones presidenciales de EU en 2024?

Esta defensa precisa glaad.org, incluye la prohibición de libros, así como la censura en las aulas, además de la prohibición de enseñar sobre la esclavitud, la raza, el racismo, así mismo en referencia a las personas e historia LGBTQ.

Shauna Shames, profesora asociada de ciencias políticas en la Universidad de Rutgers, en su artículo “Moms for Liberty: ‘Joyful warriors’ or anti-government conspiracists? The 2-year-old group could have a serious impact on the presidential race”, publicado en The Conversation detalla que Moms for Liberty sabe hacer uso de las redes sociales, en donde se dirige a una población activa en el Tea Party de 2009-2010, así como por “movimiento trumpiano MAGA”.

Tras la orden sobre el uso de máscaras fue la causa de que esta organización emergiera, señala Shames.

La profesora asociada de ciencias políticas en la Universidad de Rutgers hace una comparación entre los Proud Boys y Moms for Liberty, en la que los primeros se caracterizan por su ideología antigubernamental y pro-tradicional de roles de género, mientras que Madres por la libertad, aún no ha llegado tan lejos, sí comparte creencias parecidas y al parecer tiene vínculos con la organización y los líderes de Proud Boys.

ORÍGENES DE MOMS FOR LIBERTY

De acuerdo con Shames, el originen de esta organización se sucedió tras las elecciones de la junta escolar de 2020 en el condado de Brevard. En la que actual miembro de la junta escolar, Tina Descovich, una activista conservadora, fue desafiada por la progresista Jenifer Jenkins. Después de que Jenkins ganara, la mayoría conservadora de la junta llegó a su fin.

Después de la derrota electoral Descovich, continúa Shames, junto con un grupo de madres con ideas similares y a las que ahora representa, decidieron “unirse a otras madres en muchos estados gobernados por los republicanos, en donde surgían cambios que estaban relacionados tanto con la raza, así como el género y la sexualidad, además de personas que se identifican como trans, queer o no binarias, también los cambios en las leyes matrimoniales y familiares”.

Según una investigación llevada a cabo por VICE News, Moms for Liberty pronto consiguió tener éxito gracias a sus tácticas disruptivas, que el medio denominó un “patrón de acoso” a los opositores, tales como “ataques en línea, en persona contra miembros de la junta escolar, padres o incluso estudiantes que no están de acuerdo con el grupo”.

Mamás por la Libertad, también usa otra táctica, suele interrumpir reuniones, originando que los órganos de los gobiernos locales centren su atención en temas que son importantes para esta organización, entre ellos, “el levantamiento de los mandatos de uso de mascarillas y, más recientemente, la eliminación de contenidos curriculares que consideran controvertidos, como textos sobre identidad de género y opresión racial”, explica Shames en su artículo

Uno de los libros prohibidos es “Push”, en el que se inspiró la película “Precious”, y el otro es “Me, Earl, and the Dying Girl”, que también fue llevada al cine.

MOMS FOR LIBERTY, UNA ORGANIZACIÓN EXTREMISTA

Glenn C. Altschuler, en su artículo de opinión, “Six reasons why Moms for Liberty is an extremist organization”, publicado en The Hill enumera por qué considera que Moms for Liberty una organización extremista.

En junio pasado, de acuerdo con Altschuler, el Southern Poverty Law Center describió a Moms for Liberty como organización “extremista”. Que a través de las redes sociales, dirigiéndose a maestros, funcionarios escolares y el Departamento de Educación de Estados Unidos; promueven en teorías conspirativas y difunden “imágenes y retórica de odio contra la comunidad LGBTQ”.

Por gobernador de Florida, Ron DeSantis, “alabó los esfuerzos de esta organización por ayudar a los padres a enviar a sus hijos a la escuela “para ver dibujos animados, ser niños” y poner su atención en lo que es básico, lectura, escritura, ciencias y matemáticas, “sin tener una agenda determinada”. Metido en sus gargantas”, indicó Altschuler

Mientras que Trump, prosigue Altschuler en su artículo, declaró que Moms for Liberty “no es un grupo de odio... Eres lo mejor que le ha pasado a Estados Unidos”.

En opinión de Glenn C. Altschuler estas son las seis razones por las que Moms for Liberty es considerada una organización extremista:

1. “Los oradores que fueron sobresalientes en la “Cumbre de Guerreros Alegres” decidieron incluir a Katharine Gorka, que es una activista antimusulmana, queaboga por “cerrar mezquitas radicales” en Estados Unidos”.